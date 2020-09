Británia musí rešpektovať dohodu o brexite, upozornila únia

Šefčovič požiadal o mimoriadne stretnutie spoločného výboru.

9. sep 2020 o 18:26 SITA

BRUSEL. Európska únia v stredu varovala Veľkú Britániu, že i najmenšie porušenie brexitovej dohody poškodí zvyšky dôvery medzi dvomi stranami podieľajúcimi sa na už aj tak krehkých rokovaniach o obchodnej dohode.



Upozornenia prišli po tom, ako sa britská vláda rozhodla presadiť legislatívu, o ktorej sama pripustila, že porušuje medzinárodné právo tým, že upravuje časti právne záväznej dohody o brexite, ku ktorej sa už obe strany zaviazali.

"Porušenie medzinárodného práva je neprijateľné a nevytvára dôveru, ktorú potrebujeme pre budovanie budúcich vzťahov," vyjadril sa k situácii predseda Európskej rady Charles Michel.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zase poznamenala, že historický základný kameň diplomacie, že "dohody sa musia dodržiavať", je "základom budúcich úspešných vzťahov".



Nový zákon by mal podľa Britov predstavovať akúsi záchrannú sieť v prípade, ak by strany do konca roka neuzavreli obchodnú dohodu. Týka sa takzvaného Severoírskeho protokolu, ktorý je zameraný na to, aby medzi Severným Írskom a Írskou republikou zostali otvorené hranice.



Zástupcov opozície a európskych predstaviteľov v utorok šokovalo, keď britský minister pre Severné Írsko Brandon Lewis v parlamente priznal, že navrhovaná legislatíva "špecifickým a obmedzeným spôsobom" porušuje medzinárodné právo.



Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič upozornil, že dohoda o brexite nie je otvorená na opätovné prerokovanie a únia očakáva, že bude plne rešpektovaná. Požiadal preto podľa vlastných slov o mimoriadne stretnutie spoločného výboru Spojeného kráľovstva a EÚ.

Británia takýto návrh podľa agentúry AP privítala.



Británia opustila euroblok 31. januára, keď sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom je uzavrieť obchodnú dohodu, ktorá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra.

Premiér Boris Johnson v pondelok uviedol, že ak nedosiahnu dohodu do európskeho samitu, ktorý je naplánovaný na 15. októbra, obe strany by mali ísť ďalej a prijať to, že Británia odíde zo spoločného trhu bez dohody. Zástupcovia EÚ trvajú na tom, že rokovania treba uzavrieť do konca októbra.