Tusk navrhuje, aby EÚ nominovala manželov Cichanovských na Nobelovu cenu mieru

Bol by to silný signál, hovorí šéf EPP.

9. sep 2020 o 17:10 TASR

VARŠAVA. Predseda najväčšieho nadnárodného politického subjektu v EÚ - Európskej ľudovej strany (EPP) - Donald Tusk navrhol v stredu nominovať Siarheja a Sviatlanu Cichanovských na Nobelovu cenu za mier.

Tusk to napísal vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter.

Na vysvetlenie dodal, že by to bol "silný signál, ak by EÚ nominovala Sviatlanu Cichanovskú a jej manžela Siarheja, ktorý je stále vo väzení, na Nobelovu cenu za mier, aby (takto) vzdala hold všetkým Bielorusom zapojeným do tohto najmierumilovnejšieho hnutia za posledné roky".

Tusk sa v stredu v príhovore k poslancom Európskeho parlamentu za EPP poďakoval za ich "angažovanosť a jednoznačnú podporu našim bieloruským priateľom".

Dodal, že "nikto z nás nevie, ako a kedy sa ich boj za slobodu skončí, ale všetci vieme, na čej strane je právo".

Po zverejnení výsledkov prezidentských volieb, ktoré sa v Bielorusku konali 9. augusta, vypukli v krajine nebývalé masové protesty proti ich víťazovi Alexandrovi Lukašenkovi, ktorý je pri moci od roku 1994 a v nedávnych voľbách podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil s vyše 80 percentami hlasov.

Jeho hlavnú súperku a súčasnú líderku opozície Sviatlanu Cichanovskú podporilo desať percent voličov. Kritici však tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované. Uznať výsledky volieb odmietla aj Európska únia.

Cichanovská opustila Bielorusko v noci na 11. augusta a odcestovala do Litvy.