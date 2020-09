Maduro chce, aby sa všetci kandidáti vo voľbách zaočkovali ruskou vakcínou

Prvé várky vakcíny by mali z Ruska do Venezuely doraziť v septembri.

9. sep 2020 o 11:12 TASR

BOGOTA. Venezuelský prezident Nicolás Maduro navrhol, aby sa všetci kandidáti v parlamentných voľbách naplánovaných na začiatok decembra nechali zaočkovať ruskou vakcínou proti chorobe COVID-19.

Informovala o tom v stredu agentúra DPA.

"Navrhujem, ak by to bolo možné, podať ruskú vakcínu všetkým 14 400 kandidátom, aby mohli vyjsť do ulíc a chodiť bezpečne z jednej štvrte do druhej," povedal Maduro v utorkovom televíznom prejave.

Prvé várky vakcíny by mali z Ruska do Venezuely doraziť v septembri. Ďalšie budú nasledovať v októbri.

Rusko sa stalo v auguste prvou krajinou, ktorá zaregistrovala vakcínu proti chorobe COVID-19, a to po necelých dvoch mesiacoch testovania na ľuďoch. Očkovacia látka však neprešla treťou fázou klinického testovania na tisíckach dobrovoľníkov.

Parlamentné voľby sa vo Venezuele budú konať 6. decembra. Opozícia na čele s Juanom Guaidóom ich plánuje bojkotovať. Guaidó na rovnaký krok v utorok vyzval armádu.

"Prestaňte sa skrývať za sukňami diktátora, prestaňte ignorovať realitu vo Venezuele," uviedol Guaidó, ktorý sa ešte v januári 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely a za hlavu štátu ho uznali desiatky krajín sveta.