Zmeny v dohode o brexite za považuje britský minister za protizákonné

Brandon Lewis kritizuje chystanú úpravu colných pravidiel v Severnom Írsku.

8. sep 2020 o 16:55 SITA

BRATISLAVA. Britský návrh zákona na zmenu brexitovej dohody medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou (EÚ) poruší medzinárodné právo.

Vyjadril sa tak britský minister pre Severné Írsko Brandon Lewis, podľa ktorého tak navrhovaná legislatíva spraví "špecifickým a obmedzeným spôsobom". Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Návrh zákona podľa Lewisa ponúkne "obmedzené a primerané kroky na vytvorenie bezpečnostnej siete", ak rokovania medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ zlyhajú.

Vláda podľa neho "v dobrej viere" stále spolupracuje s európskym výborom, aby prekonali obavy o budúcnosti Severného Írska, existuje však "jasná priorita pre Veľkú Britániu a skutočne aj pre ďalšie krajiny, ktoré musia zvážiť svoje povinnosti, ak sa zmenia okolnosti".

Úprava colných pravidiel v Severnom Írsku

Downing Street v pondelok uviedla, že predloží návrh zákona o vnútornom trhu Spojeného kráľovstva, ktorý by mohol mať vplyv na colné a obchodné pravidlá po brexite v Severnom Írsku.

Ten však vyvolal obavy nielen v Bruseli, ale aj vo Westminsteri, a to z toho, že zmení dohodu o odchode Británie z eurobloku, ktorá po januárovom vystúpení spadá pod medzinárodné právo.

O otvorených hraniciach na írskom ostrove

Návrh údajne predstaví "drobné objasnenie v mimoriadne špecifických oblastiach".

Jeho text predstavia až v stredu, vláda však potvrdila, že sa bude zaoberať otázkou takzvaného Severoírskeho protokolu, jedného z prvkov dohody o brexite, ktorý je zameraný na to, aby medzi Severným Írskom a Írskou republikou zostali otvorené hranice.

O praktických aspektoch protokolu, ktoré zahŕňajú štátnu pomoc či colné kontroly tovaru, stále rokuje spoločný výbor Spojeného kráľovstva a EÚ.

Británia opustila euroblok 31. januára, keď sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom bolo uzavrieť obchodnú dohodu, ktorá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra.

Premiér Boris Johnson v pondelok uviedol, že ak nedosiahnu dohodu do európskeho samitu, ktorý je naplánovaný na 15. októbra, obe strany by mali ísť ďalej a prijať to, že Británia odíde zo spoločného trhu bez dohody.

Zástupcovia EÚ trvajú na tom, že rokovania treba uzavrieť do konca októbra. V utorok sa začína ôsme kolo rokovaní.

Niekdajšia premiérka Theresa May, ktorá z funkcie odstúpila po tom, ako návrh jej dohody o brexite neprešiel parlamentom, v reakcii na plány vlády varovala, že by mohli poškodiť dôveru medzinárodných partnerov v Britániu pri budúcom obchodovaní.