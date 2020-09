Vírus sa šíri viac, no zabíja menej. Španieli sa však chystajú aj na zlé časy

Úmrtia väčšinou stúpajú ako posledné.

8. sep 2020 o 18:21 Lukáš Onderčanin

MADRID, BRATISLAVA. Pred Základnou školou Joaquína Costu v španielskom Madride sa v pondelok tvorili dlhé rady. Asi tristo študentov sa po šiestich mesiacoch vrátilo do školy. V rozostupoch postupne vchádzali do tried. Rodičia sa však podľa denníka El País sťažovali, že začiatok nového školského roka bol oveľa chaotickejší, ako to na prvý pohľad vyzerá.

„Napísali nám o desiatej večer, že ráno budú púšťať každú skupinu po desiatich minútach, no to nedáva zmysel. Mám dve deti, jedno vchádza dnu o 9.15 a druhé o 10.30. Musel som si vypýtať voľno v práci, no dlhodobo to nemôže takto fungovať,“ sťažuje sa pre El País Antonio.

Deti sa pritom do školy vracajú v čase, keď Španielsko zažíva najvyššie prírastky ľudí infikovaných koronavírusom od začiatku pandémie. Len za minulý týždeň pribudlo v krajine takmer 50-tisíc nakazených. Kým v marci a apríli v krajine kolabovalo zdravotníctvo, dnes je situácia iná. Niektorí v tom vidia oslabnutie vírusu aj oneskorenie úmrtí.

Zabíja menej

Rekordný počet nakazených odhalili testy v Španielsku 20. marca – bolo ich viac ako desaťtisíc. O dvanásť dní neskôr prišiel aj deň, počas ktorého podľahol ochoreniu rekordný počet ľudí, až 961. No kým dnes sa čísla infikovaných opäť blížia k rekordom, obetí je neporovnateľne menej – v poslednom týždni to bolo v priemere 60 obetí za deň.

„Dnešná situácia sa nedá porovnať s tou v apríli,“ píše pre web The Conversation profesor mikrobiológie na Navarrskej univerzite v španielskej Pamplone Ignacio López-Goñi.