WHO kritizuje Česko za rýchly nárast nových prípadov koronavírusu

Zdravotníci označili situáciu s koronavírusom v Česku za znepokojivú.

8. sep 2020 o 14:17 TASR

PRAHA. Česká pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je znepokojená šírením koronavírusu SARS-CoV-2 v Českej republike, informoval v utorok spravodajský server Novinky.cz.

"Situácia v Českej republike je znepokojivá," uviedla Kancelária WHO v Českej republike na Facebooku.

Nárast o 75 percent za dva týždne

Dáta podľa WHO ukazujú zvýšenú a rastúcu úroveň šírenia infekcie naprieč mnohými krajmi a okresmi.

ČR je v súčasnosti na 16. mieste v zozname 55 členov dohody o Medzinárodných zdravotných predpisoch z roku 2005, ktorý zaznamenáva výskyt COVID-19 za obdobie 14 dní.

"Oproti predchádzajúcim dvom týždňom to znamená nárast o 75 percent," uviedla WHO.

Testuje sa viac

Vyšší nárast v počte prípadov za obdobie posledných dvoch týždňov má podľa WHO len sedem európskych krajín.

Riešením situácie podľa Kancelárie WHO v Českej republike nie je zastavenie sledovania kontaktov nakazených osôb, ale zvýšenie kapacity testovania a rozšírenie služieb.

"Ide o úplný základ, ktorý musia byť úrady schopné zabezpečiť," uviedla WHO.

Plánujú sledovať len podozrivých s príznakmi

Hygienici podľa vyjadrení českého premiéra Andreja Babiša zvažujú možnosť, že budú sledovať len vážne prípady ochorenia COVID-19, píšu Novinky.cz.

To by znamenalo, že ľudia, ktorí prišli do kontaktu s nakazenou osobou - ktorá však nemá vážne príznaky -, by nemuseli ísť do karantény a nikto by u nich nezisťoval prítomnosť ochorenia. Tým by sa uvoľnili kapacity pre hygienikov.

Súčasťou zmeny systému sledovania by podľa Noviniek.cz mohlo byť i to, že ľudia používajúci respirátor a dodržiavajúci dostatočnú vzdialenosť od nakazenej osoby by do karantény nemuseli.

Viac informácii o zmenách by podľa Babiša malo byť k dispozícii do piatka, uvádza spravodajský server iROZHLAS.cz.

Riaditeľka pražskej hygienickej stanice Zdeňka Jágrová v piatok 4. septembra uviedla, že Praha prestáva zvládať vyhľadávanie kontaktov nakazených osôb.

WHO však pripomína, že vírus môžu prenášať aj ľudia, u ktorých nie sú prítomné príznaky ochorenia.