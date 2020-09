Učitelia v Rusku vedú petíciu proti vakcíne proti koronavírusu

Petíciu podpísalo viac ako 1 450 ľudí.

7. sep 2020 o 17:24 SITA

BRATISLAVA. Ruská pedagogická odborová organizácia Učiteľ vedie petíciu proti akejkoľvek povinnej vakcinácii učiteľov proti koronavírusu.

Učitelia a zdravotníci by mali byť medzi prvými, ktorí by mali dostať novú ruskú vakcínu, pričom očkovanie by malo byť podľa vlády dobrovoľné a v súlade so zákonom.

Online petícia adresovaná vláde však varuje, že učiteľov môžu k vakcinácii nútiť, napríklad im hroziť prepustením alebo znižovaním platov, a preto ich vyzýva, aby povedali nie.

Učiteľ poukazuje na to, že ruská vakcína Sputnik V ešte neprešla dôležitou treťou fázou klinických testov, ktorá si vyžaduje účasť tisícok ľudí.

Masová vakcinácia je preto podľa odborovej organizácie stále veľmi riziková. Podľa spravodajského portálu BBC petíciu podpísalo viac ako 1 450 ľudí.

Výsledky dvoch malých klinických testov, ktoré zverejnili v piatok, ukazujú, že ruská vakcína vyvoláva bezpečnú reakciu protilátok.

Rusko plánuje tento týždeň spustiť spomínanú tretiu fázu testovania.