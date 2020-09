Assange prišiel na súd v Londýne, usiluje sa zabrániť jeho vydaniu do USA

Pojednávanie sa uskutočnilo s niekoľkomesačným oneskorením.

7. sep 2020 o 14:42 SITA

LONDÝN. Zakladateľ WikiLeaks Julian Assange sa v pondelok objavil na súde v Londýne, kde sa usiluje zabrániť jeho vydaniu do Spojených štátov.

Austrálčan, ktorý strávil takmer rok a pol v britskom väzení, sa dostavil na trestný súd Old Bailey a formálne odmietol žiadosť USA.

Pojednávanie s oneskorením

Pojednávanie sa uskutočnilo s niekoľkomesačným oneskorením, ktoré spôsobila pandémia koronavírusu.



Niekoľko desiatok jeho podporovateľov, okrem iných aj módna návrhárka Vivienne Westwood a Assangeova partnerka Stella Moris, sa zišli pred budovou súdu.

Tam bubnovali a skandovali a jeho stíhanie okrem iného nazvali hrozbou pre slobodu tlače.



Štyridsaťdeväťročný Assange čelí v USA 18 obvineniam zo špionáže a zneužitia počítačov pre zverejnenie tajných amerických vojenských dokumentov na portáli Wikileaks.

Obvinenia vedú k maximálnemu trestu 175 rokov väzenia.



Assangeovi právnici tvrdia, že obvinenie je politicky motivované zneužitie moci, ktoré potlačí slobodu tlače a ohrozí novinárov po celom svete.

Podľa nich je ich klient novinár, ktorý si zasluhuje ochranu na základe prvého dodatku americkej ústavy, a uniknuté dokumenty odhaľujú previnenie amerických ozbrojených síl.

Zatkla ho britská polícia

Právne problémy sa pre Assangea začali v roku 2010, keď ho v Londýne zatkli na žiadosť Švédska. To ho chcelo vypočuť o obvineniach zo znásilnenia a sexuálneho zneužitia dvoch žien.

No on odmietol ísť do Štokholmu, pretože sa bál vydania do USA alebo amerického väzenia v zátoke Guantánamo na Kube.

Švédsko vlani od vyšetrovania upustilo. V rokoch 2012 - 2019 sa Assange skrýval na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Po tom, ako mu Ekvádor zrušil azyl, ho britská polícia zatkla.

Vyzývajú na odmietnutie žiadosti

Novinárske a ľudskoprávne organizácie vyzývajú Britániu, by americkú žiadosť odmietla.

Amnesty International tvrdí, že Assange je cieľom "negatívnej verejnej kampane" vysokopostavených predstaviteľov USA.



Proces o vydaní sa začal vo februári, no pozastavili ho pre pandémiu. Trvať by mal do začiatku októbra.

Predpokladá sa, že sudkyňa Vanessa Baraitser bude o verdikte rozhodovať týždne, možno dokonca mesiace. Strana, ktorá prehrá, sa pravdepodobne proti nemu odvolá, píše agentúra AP.