Kto bude chcieť s nimi uzatvárať dohody? Brexit ohrozuje dôveru v Britov

Londýn dáva nové ultimátum.

7. sep 2020 o 15:30 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Britský premiér Boris Johnson vie vydierať. Pred rokom o tomto čase vyhlasoval, že radšej „skončí mŕtvy v priekope“, ako by mal posúvať termín britského odchodu z Európskej únie vtedy určený na 31. októbra 2019.

Boris Johnson tiež vie, ako na poslednú chvíľu svoje vyhrážky upraviť. Termín britského odchodu sa posunul na koniec januára tohto roka, premiér vyvolal predčasné voľby a v nich si ešte posilnil pozíciu.

Musíme sa zmieriť s nedohodou

Británia 31. januára opustila Európsku úniu a začalo sa prechodné obdobie, ktoré má trvať do konca roka a počas ktorého má vzniknúť dohoda o budúcich obchodných vzťahoch.

Teraz si Johnson dáva nové ultimátum – 15. október, keď sa v Bruseli stretnú hlavy členských štátov Európskej únie.

„Ak sa nebudeme vedieť dohodnúť dovtedy, nevidím možnosť, že by medzi nami vznikla dohoda o voľnom obchode,“ píše sa vo vyhlásení pre tlač pred ďalším kolom rokovaní v Bruseli, ktoré sa začína v utorok v Londýne. „Obe strany by to mali prijať a posunúť sa ďalej.“