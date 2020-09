Čakali na azyl, úrady na nich zabudli. Ako sa máme zaradiť? pýtajú sa utečenci, ktorí spia na zemi v Aténach

Nie je to prvýkrát, čo utečenci z Blízkeho východu našli dočasné útočisko na Viktóriinom námestí v Aténach. (Zdroj: Karol Grygoruk)

ATÉNY. Viktóriino námestie v centre Atén zo všetkých strán obklopujú reštaurácie. V teplý septembrový večer v nich však posedáva iba zopár zákazníkov, ktorí uvoľnene debatujú nad taniermi s nedojedenou musakou. Napriek skromnému počtu stravníkov je priestranstvo, ktoré Gréci pomenovali po britskej kráľovnej Viktórii, preplnené.

Nezačína tu pulzovať nočný život, aspoň nie v pravom zmysle slova.

Všade na zemi sú porozťahované deky, karimatky alebo aspoň kartóny z rozložených krabíc. Na nich sa začínajú ukladať na nocľah celé rodiny. Medzi provizórnymi posteľami ešte stále pobehujú deti.

Je ich tu veľa, hrajú sa so svojimi vrstovníkmi, hoci tí neraz hovoria iným jazykom. Mieša sa tu paštčina a daríjčina, v Iráne známejšia ako jazyk farsí. Občas začuť aj anglické frázy vyslovené správne, no so silným blízkovýchodným prízvukom.

Uprostred námestia totiž práve ulíhajú desiatky rodín z Afganistanu, Sýrie či Iránu.

Po rokoch sú na rovnakom mieste, hoci už majú azyl

Nie je to prvýkrát, čo utečenci z Blízkeho východu našli dočasné útočisko na Viktóriinom námestí. Rovnaký pohľad sa nielen Grékom, ale i turistom v Aténach naskytol aj v roku 2015.

Už v období, keď vrcholila európska migračná kríza, sa frekventované priestranstvo v hlavnom meste Grécka v podstate zmenilo na utečenecký tábor. Vtedy tu kempovali ľudia, ktorí ešte ani nevyplnili žiadosti o azyl.

V Európe boli len krátko a, paradoxne, tešilo ich, ak po nich prišli policajti. Znamenalo to totiž, že po odvezení z námestia ich umiestnia v riadnom tábore.

Utečenci v Grécku momentálne ich je v krajine približne 50-tisíc,

z toho 38-tisíc ich zostáva v zariadeniach vo vnútrozemí,

11-tisíc je v táboroch na gréckych ostrovoch Lesbos, Chios, Kos, Samos a Leros.

Vtedy ešte netušili, ako to v podobných zariadeniach bude vyzerať. Nemali predstavu, že budú hodiny čakať v radoch na jedlo, o toalete a sprche ani nehovoriac. Nevedeli, že ak skončia v tábore Moria na ostrove Lesbos, už nikdy toto miesto nenazvú inak ako džungľa či peklo.

Tieto prívlastky sú podľa nich pre najväčší utečenecký tábor v Grécku najpríznačnejšie. V tábore vybudovanom pre asi tritisíc osôb žilo začiatkom roka až 20-tisíc ľudí.

V noci z ôsmeho na deviateho septembra však celý tábor Moria ľahol popolom. V tom čase v ňom žilo viac než 12-tisíc žiadateľov o azyl.

Dnes na Viktóriinom námestí bezútešne čakajú utečenci, ktorí po zdĺhavom procese azyl napokon dostali. V Grécku žijú roky. Mnohí z nich skôr prežívajú, keďže doteraz bývali v nehygienických podmienkach – v stanoch či kontajneroch – práve v Morii.