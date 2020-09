Talianska vláda predĺži platnosť epidemiologických opatrení

V sobotu sa v krajine konal protest proti opatreniam.

6. sep 2020 o 13:24 TASR

​RÍM. Talianska vláda plánuje až do konca septembra predĺžiť platnosť epidemiologických opatrení vrátane nosenia ochranných rúšok na tvár či dodržiavania fyzických odstupov medzi ľuďmi.

Stať sa tak má v dôsledku narastajúceho počtu nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, informoval v nedeľu taliansky denník Corriere della Sera.

Epidemiologické opatrenia

Platnosť mnohých z opatrení má vypršať už v pondelok. Podľa Corriere della Sera ich však plánuje taliansky premiér Giuseppe Conte predĺžiť do 30. septembra, pričom príslušné nariadenie by vláda mala zverejniť už čoskoro.

Ak sa tak stane, Taliani budú musieť do tohto dátumu aj naďalej nosiť ochranné rúška na tvár v prostriedkoch hromadnej dopravy aj v interiéroch verejných budov.

V súlade s očakávaným nariadením by sa pre nich malo stať nosenie rúšok povinným tiež na námestiach či vo viacerých ďalších exteriéroch, a to v čase od 18.00 h do 6.00 h ráno.

Autobusy hromadnej dopravy by nemali byť zaplnené na viac ako 80 percent zo svojej kapacity, pričom cestujúci v nich by mali medzi sebou dodržiavať prinajmenšom metrové rozstupy.

Zakázané by aj naďalej mali ostať veľké zhromaždenia, ako napríklad koncerty či tanečné zábavy. Futbalové zápasy by sa aj naďalej mali hrať bez prítomnosti divákov.

Podľa správy denníka Corriere della Sera sa budú musieť cestujúci prichádzajúci do Talianska z Chorvátska, Grécka, Malty či Španielska aj naďalej preukazovať negatívnym testom na koronavírus.

Taliansko momentálne zažíva najvyšší nárast v počte nových prípadov od začiatku mája. Za uplynulý piatok tam pribudlo vyše 1700 infikovaných, čo je od uvedeného obdobia vôbec najvyšší denný prírastok. V sobotu pribudlo 1959 nových prípadov nákazy a 16 súvisiacich úmrtí.

Protest proti opatreniam

V sobotu popoludní sa pritom v Ríme konala demonštrácia proti epidemiologickým opatreniam. Na proteste proti noseniu rúšok, očkovaniu či dodržiavaniu fyzických odstupov sa podľa odhadov polície zišlo približne 2000 ľudí.

Demonštranti tvrdili, že Taliansko sa stalo "diktatúrou zdravia" a ochranné epidemiologické opatrenia, ako napríklad nosenie rúšok na školách, označili za "zločinné".

Talianska vláda demonštrantom odkázala, aby si naštudovali fakty, informovala agentúra DPA.

"Máme do činenia s pretrvávajúcou pandémiou... Dnes je v Ríme demonštrácia ľudí, ktorí neveria že existuje. Odpovieme im faktami," povedal krátko pred sobotným protestom premiér Conte.

Obdobne sa demonštrantom prihovoril aj taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio. "Popieračov koronavírusu vyzývam, aby prinajmenšom preukázali úctu rodinám zosnulých," povedal.