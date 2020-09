V Japonsku nariadili pre tajfún Haishen evakuáciu viac ako 200-tisíc ludom

Kjúšu čakajú lejaky, búrlivý príliv a silný vietor.

6. sep 2020 o 12:16 TASR, SITA

BRATISLAVA. Japonské úrady nariadili evakuáciu viac ako 200-tisíc ľudom z oblastí, ktorým hrozí blížiaci sa tajfún Haishen.

Ten by mal podľa predpovedí v nedeľu zosilnieť a priniesť so sebou lejaky, búrlivý príliv a vietor o rýchlosti viac ako 160 kilometrov za hodinu.

Pre živel už uzavreli továrne, školy a podniky v západnom Japonsku a zrušili stovky letov a vlakových spojení. V súvislosti s Haishenom by sa mala v nedeľu mimoriadne stretnúť vláda, uvádza spravodajský portál BBC.

Hrozba záplav

Tajfún by mal v nedeľu prejsť okolo ostrova Kjúšu a v pondelok dosiahnuť pevninu v Južnej Kórei. Japonská meteorologická agentúra podľa svojho vyhlásenia pravdepodobne nevydá najvyššiu výstrahu pred tajfúnom, no obyvatelia by mali byť čo najopatrnejší v prípade možných rekordných dažďov a vysokých vĺn pozdĺž pobrežia.

Predstaviteľ agentúry Jošihisa Nakamoto novinárom povedal, že veľké prílivy by tiež mohli v nízko položených oblastiach spôsobiť záplavy, najmä v blízkosti ústí riek.

Na ostrovoch Kjúšu a Okinawa zostalo bez elektriny približne 40.000 ľudí. Úrady už zrušili viaceré vlakové linky aj viac ako 1000 letov naplánovaných na nedeľu a pondelok.

Evakuácia obyvateľov

V dôsledku Haishenu úrady vyzvali ľudí, aby sa presunuli do určených úkrytov v školách či komunitných centrách. Výzva sa týka aj všetkých 36-tisíc obyvateľov mesta Goto v prefektúre Nagasaki, ktoré by tajfún mohol zasiahnuť priamo.

Japonský meteorologický úrad (Kišóčó) varuje, že Haišen môže zlomiť viacero rekordov. Úrad ľudí vyzval, aby boli "maximálne opatrní" a svoje domovy opustili čo najskôr.

Evakuácie sa zúčastnila aj armáda, ktorá z odľahlých ostrovov na juhu Japonska vojenskými vrtuľníkmi odviezla približne 200 tehotných žien a starších občanov.

Podľa miestnych médií sa však niektorí ľudia rozhodli radšej hľadať útočisko v hoteloch, aby znížili riziko šírenia koronavírusu v preplnených verejných úkrytoch.



Japonská pobrežná stráž pre Haishen pozastavila pátranie po nezvestných námorníkoch z nákladnej lode, ktorá sa potopila počas tajfúnu Maysak. Ten bol jeden z najsilnejších za ostatné roky a zasiahol región pred pár dňami.

Loď Gulf Livestock 1, ktorá viezla takmer 6 000 kráv a 43 členov posádky, zmizla z radarov v stredu. Dosiaľ len troch členov posádky zachránili živých.