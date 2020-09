Protesty proti Netanjahuovi pokračujú už jedenásty týždeň

Netanjahuova popularita sa v posledných týždňoch výrazne prepadla.

6. sep 2020 o 6:20 TASR

JERUZALEM. Už jedenásty týždeň po sebe sa tisíce Izraelčanov zhromaždili v sobotu večer v Jeruzaleme pred rezidenciou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a na ďalších miestach po celej krajine, aby požadovali jeho odstúpenie, píše izraelský denník Haaretz vo svojom internetovom vydaní.

Izraelský premiér čelí v troch rôznych korupčných kauzách obžalobe z podvodu, porušenia dôvery a úplatkárstva.

Demonštranti sú zároveň nespokojní s tým, ako zvláda krízu spôsobenú novým koronavírusom.

Demonštranti pochodovali od Strunového mosta pred Netanjahuovu rezidenciu. Policajné sily sa pokúsili zabrániť, aby sa zhromaždenie dostalo k rezidencii, ale protestujúci odstránili policajné bariéry a nasledovali krátke potýčky.

Polícia uviedla, že dvaja policajti sa pri stretoch s demonštrantmi zranili.

Netanjahuova popularita sa v posledných týždňoch výrazne prepadla. Súvisí to so začiatkom jeho súdneho procesu pre korupciu, ale aj s kritikou na adresu jeho koaličnej vlády, a to za nedostatok pomoci Izraelčanom, ktorí pre epidémiu koronavírusu prišli o prácu.

Izrael bol na začiatku epidémie uvádzaný ako príklad za zavedenie prísnych obmedzení pohybu ľudí a za celoštátny tzv. lockdown.

Po opätovnom otváraní ekonomiky v máji, ktoré kritici označili za unáhlené, sa počet nových prípadov nákazy v Izraeli výrazne zvýšil, v dôsledku čoho vláda obnovila niektoré opatrenia. Obmedzenia zavedené v boji proti šíreniu pandémie pritom značne zasiahli ekonomiku a nezamestnanosť prudko stúpla na takmer 20 percent.

Protestujúci tvrdia, že ponuka finančnej pomoci zo strany vlády zďaleka nedosahuje potrebnú úroveň.

Súčasné protesty proti Netanjahu sú najmohutnejšie od roku 2011, keď Izraelčania v uliciach miest žiadali ekonomickú reformu.