Environmentálni aktivisti zablokovali tlačiarne britských novín

Desiatky demonštrantov sa pripútalo k vozidlám a bambusovému lešeniu v snahe blokovať tlačiarne.

5. sep 2020 o 12:53 SITA

LONDÝN. Environmentálni aktivisti zablokovali vo Veľkej Británii dve tlačiarne, čím narušili sobotňajšiu distribúciu viacerých národných novín.

Blokáda tlačiarní

Skupina Extinction Rebellion uviedla, že sa zamerala na závody v Broxbourne severne od Londýna a Knowsley v severozápadnom Anglicku, ktoré vlastní spoločnosť News Corp Roberta Murdocha. Tam tlačia noviny The Sun, The Times, Daily Telegraph, Daily Mail a Financial Times.



Desiatky demonštrantov sa pripútali k vozidlám a bambusovému lešeniu v snahe zablokovať cestu pred tlačiarňami. Aktivisti podľa svojich slov zakročili proti novinám, aby "odhalili zlyhanie týchto spoločností v presnom podávaní správ o stave klimatickej a ekologickej núdze a ich dôsledné manipulovanie s pravdou tak, aby vyhovovalo ich osobným a politickým agendám".

Útok na tlač

Do soboty rána polícia zatkla 13 ľudí pred tlačiarňou v Broxbourne a 17 ďalších v Knowsley.



Prevádzkovateľ tlačiarní Newsprinters protest označil za "útok na všetku slobodnú tlač". Podobne sa vyjadrila aj britská ministerka vnútra Priti Patel, ktorá na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísala, že "tento útok na našu slobodnú tlač, spoločnosť a demokraciu je úplne neprijateľný".



Extinction Rebellion od pondelka blokuje niekoľko ciest a mostov vo viacerých mestách v Spojenom kráľovstve. Jej počínanie je súčasťou dvojtýždňovej občianskej neposlušnosti, ktorej cieľom je vyvinúť tlak na úrady za dôraznejšie kroky proti klimatickej zmene. Stovky ľudí zatkli.