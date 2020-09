Trump: USA zatiaľ nevideli dôkaz, že Navaľnyj bol otrávený

5. sep 2020 o 6:25 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že zatiaľ nevidel žiaden dôkaz, ktorý by potvrdil že ruského opozičného politika Alexeja Navaľného otrávili tak, ako to tvrdí Nemecko. Informovala o tom agentúra AFP.

"Neviem presne čo sa stalo. Myslím si, že je to tragické, strašné a nemalo sa to stať," Trump uviedol na tlačovej konferencii.

"Zatiaľ sme nedostali žiaden dôkaz, ale budem sa o to zaujímať."

Nemecká vláda je presvedčená, že Navaľnyj bol otrávený látkou typu novičok, ktorá bola použitá aj v roku 2018 pri útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru.

Navaľnyj je momentálne v ťažkom stave hospitalizovaný v berlínskej nemocnici Charité.

Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. Tam ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.

Pokiaľ by sa potvrdilo obvinenie nemeckej vlády, že najsilnejšieho politického oponenta ruského prezidenta Vladimíra Putina otrávili, Trump by bol podľa vlastných slov "veľmi nahnevaný". Odmietol však odpovedať, ako by Spojené štáty v takom prípade zareagovali.

Trump vyhlásil, že je "na Rusko výrazne tvrdší než ktokoľvek iný", avšak na druhú stranu považuje prebiehajúce rokovania s Moskvou o kontrole jadrových zbraní za dôležitejšie než akúkoľvek inú tému. "To je to najdôležitejšie," zdôraznil.