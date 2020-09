Demokrati už Wisconsin Trumpovi nepustia. Z Kenoshe sa stáva centrum volieb

Dve veľmi rozličné návštevy Kenoshe.

4. sep 2020 o 15:06 Matúš Krčmárik

KENOSHA, BRATISLAVA. Od roku 1984 vyhrávali vo Wisconsine prezidentské voľby demokratickí kandidáti, v roku 2016 prieskumy jasne favorizovali Hillary Clintonovú a tá k tomu tak aj pristupovala. Počas kampane do štátu neprišla vôbec, väčšinu času tam nesmerovala ani svoje reklamy.

Naopak, jej republikánsky súper Donald Trump sa k štátu s desiatimi z 538 voliteľov postavil inak. Navštívil ho viackrát sa snažil sa ho získať na svoju stranu. Výsledok ukázal, že táto taktika priniesla úspech.

Vyhral tu tesným rozdielom o necelých 23-tisíc hlasov. Keď spravodajské televízie hlásili, že Trump prekvapujúco získal Wisconsin na americkom stredozápade, odborníci vedeli, že je prakticky rozhodnuté a Trump sa stal prezidentom.

Tento rok nič nepodcenia

Ani nie šesťmiliónový štát je voličsky rozdelený na dve podobne veľké časti a ľudia tu majú radi, ak sa u nich kandidáti ukážu. Demokrati sa z chyby poučili a do najväčšieho meste štátu Milwaukee naplánovali svoj tohtoročný snem.

Ten sa síce konal najmä vo virtuálnom priestore, no ich kandidát Joe Biden do štátu prišiel ako do prvého od začiatku pandémie okrem domovského Delaware a susednej Pensylvánie. Z Wisconsinu sa totiž stalo predvolebné bojisko, v ktorom sa koncentruje jedna z najväčších tém kampane.