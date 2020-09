Takmer zabránil 11. septembru: Neonacisti sú ako džihádisti, ich cvičiskom je Ukrajina

Výcvikové tábory, medzinárodná spolupráca aj bojisko, kde môžu nabrať skúsenosti z boja. Neonacistickí extrémisti fungujú podobné ako džihádisti v 80. a 90. rokoch, varuje ALI SOUFAN, bývalý agent FBI a odborník na terorizmus.

Známy je ako agent, ktorý sa dostal najbližšie k odhaleniu pripravovaných útokov z 11. septembra 2001, neskôr kritizoval, že mu CIA neposunula svoje informácie, ktoré mohli útokom zabrániť. O svojich spomienkach a al-Káide napísal knihy, teraz vedie vlastnú analytickú a poradenskú agentúru Soufan Group a think-tank Soufan Center.

V rozhovore pre SME, ktorý vznikol v rámci konferencie Globsec 2020 Digital Stage, hovorí o tom, ako sa mu vyhrážajú teroristi aj Saudská Arábia, prečo sú bieli supremacisti čoraz nebezpečnejší, ako sa cvičia na Ukrajine a o poučení, ktoré si západný svet z 11. septembra zobral.

Ste odborníkom na terorizmus a v posledných mesiacoch ste sa sám stali terčom hrozby. Ako to bolo?

Spravodajské služby ma varovali, že majú dôveryhodné informácie o tom, že som v ohrození. V tom istom čase proti mne tiež prebiehala dezinformačná kampaň od štátnych hráčov, čo sa dalo spojiť so Saudskou Arábiou. Zisťujeme, či tieto dve veci spolu súvisia. Nebolo by to prvýkrát, keď štáty využívajú na svoje ciele neštátne organizácie. Viac o tom na teraz nemôžem povedať.

Prečo by na vás útočila Saudská Arábia?

To by ste sa mali spýtať ich. Možno veria, že som sa za žalobou, ktorú na nich poslali rodiny obetí útokov z 11. septembra 2001, čo nie som. Korunnému princovi Muhammádovi bin Salmánovi sa zas nemusia páčiť niektoré moje kritické vyjadrenia o ňom. Kritizujem, že krajina, ktorá sa navonok tvári ako americký spojenec, poslala vražedné komando, aby rozštvrtilo novinára Džamála Chášukdžího.

Označili by ste vraždu Chášukdžího za teroristický čin?

Je to štátom sponzorovaná vražda, z istého právneho pohľadu sa to dá chápať ako teroristický krok, pretože zabíjajú, aby niekoho zastrašili. Ja však nie som ten, kto by to mohol definovať, na to máme medzinárodné vyšetrovanie OSN.

Funguje takéto zastrašovanie? Zmenili ste vy svoje správanie po vražde Chášukdžího?