Orbán mení školstvo. Z umeleckej univerzity odišlo vedenie, študenti sa zabarikádovali

Filmovú školu má riadiť aj majiteľ Slovnaftu.

2. sep 2020 o 17:51 Lukáš Onderčanin

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA. Maďarskej režisérke Ildikó Enyediovej trvalo niekoľko dní, kým dokázala napísať list svojim študentom.

„Neviem, čo by som robila, keby ste boli v prvom ročníku – zrejme by som sklonila hlavu a zostala, kým školu skončíte. No to spraviť nemôžem – človek učí aj cez svoju autenticitu,“ napísala držiteľka Zlatého medveďa z festivalu Berlinale za film O tele a duši, ktorý bol aj nominovaný na Oscara.

Študentom posledného ročníka prestížnej Univerzity divadelných a filmových umení (SZFE) v Budapešti prisľúbila, že absolventské filmy s nimi dokončí, no na škole končí.

Enyediová dala minulý týždeň výpoveď podobne ako celé vedenie školy. Protestujú tak proti reorganizácii školy v rukách vlády Viktora Orbána. Tá zákonom presunula vlastníctvo štátnej školy do rúk súkromnej nadácie. Piatich členov nadácie pritom vymenúva priamo vláda, ktorá nominantov univerzity odmietla. Medzi vládnymi nominantmi je aj podnikateľ Oszkár Világi či majiteľ ropnej spoločnosti MOL.

Herci aj majiteľ Slovnaftu