V novom čísle Charlie Hebdo sa opäť objavia karikatúry Mohameda

Streľbe v redakcii týždenníka v roku 2015 podľahlo 12 osôb.

1. sep 2020 o 13:23 TASR

PARÍŽ. V ďalšom čísle francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo sa opäť objavia karikatúry proroka Mohameda, informovala v utorok agentúra AFP.

Nikdy neustúpime

Redakcia Charlie Hebdo sa v roku 2015 stala terčom teroristického útoku džihádistov. Týždenník karikatúry opäť publikuje pri príležitosti začiatku súdneho procesu s údajnými komplicmi útočníkov, ktorý sa začne v stredu. V rovnaký deň vyjde aj nové číslo časopisu.

"Nikdy neustúpime. Nikdy sa nevzdáme," uviedol karikaturista a väčšinový vlastník týždenníka Laurent Sourisseau, známy pod prezývkou Riss.

Obal tohtotýždňového vydania obsahuje dvanásť karikatúr, ktoré prvýkrát publikoval dánsky denník Jylland-Posten v roku 2005. Charlie Hebdo ich použil v roku 2006. Karikatúry v tom čase vyvolali vlnu nespokojnosti medzi Moslimami.

V strede obálky je karikatúra od Jeana Cabuta, ktorý prišiel o život pri útoku na redakciu.

"To všetko, len pre toto," píše sa v titulku. Edičný tím týždenníka uviedol, že začiatok procesu je vhodný čas pre opätovnú publikáciu karikatúr.

Potrebovali sme dobrý dôvod

"Často nás od januára roku 2015 vyzývali na publikovanie iných karikatúr (proroka) Mohameda. Všetky výzvy sme odmietli. Nie preto, že by to nebolo dovolené - zákon nám to umožňuje - ale preto, že sme na to potrebovali dobrý dôvod, taký, ktorý má zmysel, a ktorý niečo prinesie do diskusie," vysvetlili editori.

Súdny proces so 14 údajnými komplicmi džihádistických útokov na redakciu Charlie Hebdo a židovský supermarket sa začne v stredu.

Útoky predznamenali vlnu islamistického násilia, ktoré si vo Francúzsku vyžiadalo 258 mŕtvych a vyvolalo diskusiu o bezpečnosti, ako aj o spolužití v multikultúrnej spoločnosti.

Streľbe, ktorú 7. januára 2015 spustili v redakcii týždenníka bratia Said a Chérif Kouachiovci, podľahlo 12 osôb. Týždenník Charlie Hebdo je svojím odtabuizovaným štýlom a provokatívnymi karikatúrami všeobecne považovaný za kontroverzný.