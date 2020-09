Nevedeli sme, že máme konať, povedal o smrti Chovanca flámsky premiér

Na veľvyslanca Jambon zabudol.

1. sep 2020 o 11:35 Matúš Krčmárik

BRUSEL, BRATISLAVA. Kto všetko vedel o tvrdom zásahu proti Jozefovi Chovancovi z februára 2018, ktorý sa skončil smrťou slovenského občana v Belgicku?

Prečo sa o tom začalo hovoriť až po tom, ako miestne amédiá zverejnili nahrávku zo zásahu napriek tomu, že slovenská diplomacia na zásah upozorňovala?

Tieto otázky sú v centre vyšetrovania, ktoré sa v utorok dostalo až na pôdu belgického parlamentu. Pred poslancov súdneho a bezpečnostného výboru parlamentu predstúpil aj flámsky premiér Jan Jambon, politik flámskych nacionalistov bol v čase zásahu federálnym ministrom obrany.

Chyba komunikácie

Na utorňajšom zasadnutí výborov vyslovil rodine zosnulého sústrasť, zábery označil za neprípustené a hrozné, ale trval na tom, že „vyšetrovacia zložka vyzerala pred dva a pol rokmi úplne inak“.

„Neboli tam žiadne varovné signály, ani veľvyslanec mi neposkytol informáciu, ktorá by na mňa pôsobila ako varovanie,“ povedal.

Jambon tvrdí, že o zásahu vtedy verejne nehovoril, lebo sa incidentom na letisku v Charleroi zaoberala policajná inšpekcia, a že na stretnutie s vtedajším slovenským veľvyslancom v Bruseli Stanislavom Vallom zabudol.

„Chyba komunikácie,“ odbil kritiku opozície aj médií na víkendovej tlačovej konferencii. „Prisahám, že si žiadne stretnutie nepamätám,“ cituje ho denník De Morgen.

Neskôr si na stretnutie spomenul.

Pre Het Laatste Nieuws povedal, že veľvyslanec bol „priateľský muž, ktorý vyjadril pochopenie pre to, že ako minister vnútra nemôžem poskytovať informácie o priebehu vyšetrovania“.

Cez víkend tiež vysvetľoval, že na stretnutie s Vallom si nespomínal aj preto, že v rovnaký deň sa Islamský štát prihlásil k teroristickému útoku v Liege, kde zabili dvoch policajtov a jedného študenta. „Moja pozornosť sa plne sústredila na útok,“ vyhlásil.

Kto videl zábery?

“ Kultúra zneužívania moci, zamlčovania prehreškov a vzájomnej ochrany je naďalej veľmi silná v skupine ľudí, ktorí dostali od spoločnosti monopol na násilie. „ Bart Eckhout, šéfredaktor De Morgen

V parlamente vystúpi aj Catherine De Bolle, ktorá v čase zásahu viedla federálnu políciu a dnes je na čele Interpolu, rovnako ako jej nástupca Mark De Mesmaeker.

Ten bol v čase zásahu zodpovedný za komunikáciu federálnej polície s jednotlivými štátnymi úradmi, o Chovancovej smrti vedel, ale nevie, kto mal vtedy k dispozícii zábery zo zásahu. On ich donedávna nevidel.

Chce sa stretnúť s Chovancovou rodinou. „Hovorím vám, že sa im môžem pozrieť do očí a rád to by som to urobil čoskoro. Uvedomujem si, akou nočnou si posledné dva roky prechádzajú,“ vyhlásil.

Najmä opozícia chce počuť, prečo sa prípad, pri ktorom policajti 16 minút držali slovenského občana na zemi a policajtka pri ňom hajloval, doteraz nemedializoval.

Štyri hodiny čakania na lekára

Medzitým sa na verejnosť dostali aj ďalšie okolnosti zásahu, ktoré sú z vyšetrovacej zložky inšpekcie a polícii pozíciu ešte komplikujú.

De Morgen píše, že Chovanec sa v letiskovej väzbe ocitol po tom, ako sa bez letenky pokúsil nastúpiť na let do Bratislavy, ale personál sa mu v tom snažil zabrániť. Po sporoch so zamestnancami ho kapitán vykázal.

O hodinu neskôr prokurátor vyhlásil, že Chovanec potrebuje lekársku prehliadku, ale lekár prišiel až po štyroch hodinách. Zistil, že v cele je moč a výkaly, preto tam ani nevstúpil a po rozhovore s Chovancom z chodby rozhodol, že jeho ďalšie zadržiavanie nie je nebezpečné.

Po ďalších dvoch hodinách začal Chovanec búchať hlavou o dvere, na zázname kamery vidno, že o pol piatej ráno – približne pol dňa po zásahu – mal skrvavenú tvár. Vtedy zasiahla štvorica policajtov, ktorí ho imobilizovali šestnásť minút.

Potom mu pichli injekciu, načo skonštatovali zástavu srdcu a previezli ho do nemocnice. V nej sa ho už nepodarilo oživiť.

Nepoučili sme sa

V Belgicku sa z policajného zásahu stala okamžite politická téma, ktorá môže ohroziť Jambonovu pozíciu. Nielen pre tvrdosť zásahu ale aj preto, že Belgicko má už s podobnými incidentmi skúsenosť.

Šéfredaktor De Morgen Bart Eckhout v komentári pripomína smrť 26-ročného Jonathan Jacoba z roku 2010, ktorý zomrel po zásahu policajtov priamo v cele. Video zo zásahu sa dostalo na verejnosť až po troch rokoch, keď o zneužití právomoci začali viac hovoriť.

„Paralely sú také silné, že si podobnosť prípadov nemôžeme nevšimnúť. Aj vtedy pritom kompetentní sľubovali, že poučia, ale zjavne si mnoho lekcií nezobrali,“ píše Eckhout.

Opatrenia sa podľa neho mali prijať hneď po Chovancovej smrti, na posúdenie tvrdosti nemusí verejnosť vidieť záznam z jeho priebehu. Okolnosti boli jasné už z prvotného vyšetrovania policajnej inšpekcie, argumentuje.

„Kultúra zneužívania moci, zamlčovania prehreškov a vzájomnej ochrany je naďalej veľmi silná v skupine ľudí, ktorí dostali od spoločnosti monopol na násilie,“ píše na záver komentára Eckhout. „Kým sa s touto kultúrou nevyrovnáme, dočkáme sa ďalších kamerových záznamov smrteľného násilia.“