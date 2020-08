V Británii našli kúsky vzácneho kresťanského kalicha

Časti oloveného pohára objavili v ruinách kostola zo šiesteho storočia v rímskej pevnosti Vindolanda pri Hexhame.

31. aug 2020 o 14:38 SITA

BRATISLAVA. Vo Veľkej Británii našli kúsky kalicha používaného počas kresťanských obradov. Majú zhruba 1400 rokov a sú zároveň najstaršími takýmito nálezmi na území Británie. Časti oloveného pohára objavili v ruinách kostola zo šiesteho storočia v rímskej pevnosti Vindolanda pri Hexhame.

Vedúci vykopávok Andrew Birtley uviedol, že na kúskoch sa nachádzajú kresťanské symboly, vrátane anjelov a krížov. V nasledujúcich rokoch ich budú skúmať s cieľom zistiť ich význam. Prezradil, že v tom období sa Rimania už dlhšie nenachádzali v pevnosti, no objav dokazuje, že tamojší osadníci aj po ich odchode vykonávali kresťanské obrady. "Je to jediný kalich z tohto obdobia v Británii," vyjadril sa.



Jedným zo symbolov je loď so stožiarom v tvare kríža. Podľa odborníkov to symbolizuje cirkev, ktorá vezie kresťanov do večnosti. "Tento artefakt vrhá svetlo do časov, ktoré nazývame doba temna," povedal Birtley s tým, že sa im tak otvorila nová kapitola pre 5. a 6. storočie na severe Británie. "Je to dôležité najmä v súvislosti s pochopením šírenia kresťanstva na severe Anglicka," dodal.