Severomacedónsky parlament zvolil za premiéra opäť Zaeva

Podporu Zaevovi vyslovilo 62 poslancov, 51 hlasovalo proti, sedem na hlasovanie neprišlo.

31. aug 2020 o 6:13 TASR

SKOPJE. Severomacedónsky parlament v noci na pondelok znovu zvolil sociálneho demokrata Zorana Zaeva za predsedu vlády. Podporu mu vyslovilo 62 poslancov, 51 hlasovalo proti, sedem nebolo prítomných.

Informovala o tom agentúra AFP.

Predčasné parlamentné voľby z 15. júla tesne vyhral Zaevov Sociálnodemokratický zväz Macedónska (SDSM), ktorý obsadil 46 zo 120 kresiel jednokomorového parlamentu.

Druhou najsilnejšou stranou sa stali nacionalisti z Vnútornej macedónskej revolučnej organizácie - Demokratickej strany macedónskej národnej jednoty (VMRO-DPMNE), ktorá získala 44 mandátov.

Po dvoch týždňoch zložitých rokovaní sa SDSM dohodol na vytvorení koalície s Demokratickým zväzom pre integráciu (DUI), najväčšou zo strán zastupujúcich záujmy albánskej menšiny, ktorá disponuje 15 poslancami. DUI bola už súčasťou Zaevovej vlády, ktorá v januári odovzdala moc do rúk kabinetu technokratov.

Zaev bol premiérom od 31. mája 2017 do 3. januára 2020. Predčasne odstúpil po tom, ako EÚ jeho krajinu nepozvala na rokovania o členstve, a to napriek tomu, že Macedónsko si zmenilo svoj oficiálny názov na Severné Macedónsko, aby takto ukončilo dlhoročný diplomatický spor so susedným Gréckom. Medzitým vstúpilo do NATO a získalo aj pozvanie na začatie rozhovorov o členstve v EÚ.

Jeho nový kabinet sa skladá zo štyroch podpredsedov vlády a 15 ministrov. Koaličná dohoda stanovuje, že predsedom vlády sa na posledných sto dní nového volebného obdobia po prvý raz stane etnický Albánec.

Pôjde o prvého premiéra z radov albánskej menšiny od rozpadu bývalej Juhoslávie v roku 1991.