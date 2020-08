Trollovia, filmy a propaganda: Ako bol Kremeľ posadnutý lovom na Navaľného

Opozičný líder je v umelom spánku, doktori hovoria o otrave.

30. aug 2020 o 14:32 Washington Post, Robyn Dixonová

MOSKVA. Keď prišla z Kremľu objednávka na filmy, ktoré mali očierňovať opozičného lídra Alexeja Navaľného, najväčšieho kritika prezidenta Vladimira Putina, tím v provládnej REN TV s tým nemal veľa práce.

Kremeľ poslal priamo aj osnovu, tvrdí jeden z členov tímu, a väčšina videí a dát bola z tajných sledovacích kamier FSB, nástupcu sovietskej tajnej služby KGB.

„Všetky informácie sme dostali od tajných služieb,“ hovorí Dmitrij Belousov, scenárista filmu ‚Liberáli platení čiernymi peniazmi‘, ktorý v roku 2017 útočil na Navaľného. „Všetky informácie dali na náš server a mali sme k nim prístup,“ dodáva.

Toto bol len jeden z mnohých útokov na Navaľného v poslednom desaťročí, počas ktorých ho ruské úrady sledovali, prenasledovali, väznili aj zastrašovali na internete. Navaľnyj je aktuálne v umelom spánku v berlínskej nemocnice po tom, čo mu prišlo zle v lietadle smerom do Moskvy. Nemeckí doktori tvrdia, že bol otrávený.

Proti celému Kremľu

Terčom útokov, vrátane otravy, ktorú spájajú západné tajné služby s ruskými agentmi, boli aj iní disidenti a aktivisti. No Navaľného situácia je iná – je dobre známy na Západe, nebojácny a vďaka darom finančne nezávislý. Jeho možná otrava preto vysiela desivý odkaz na viacerých úrovniach.

Jeho podporovatelia to vnímajú ako zavŕšenie niekoľkoročného nátlaku a sprisahaní Kremľa proti Navaľného osobe. Prináša to so sebou aj osobné riziká, ktorým musia nepriatelia ruskej vlády, nezávislí novinári či aktivisti denne čeliť: neustále sledovanie, vyčerpávajúce obťažovanie políciou, domové prehliadky, zatýkanie, súdne spory a dezinformácie.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil obvinenia, že otrava Navaľného je cieleným útokom za „prázdne reči“. Prokuratúra odmietla incident vyšetriť.

Od júla, kedy Rusko prijalo ústavné zmeny, ktoré umožňujú Putinovi zostať pri moci ešte ďalších 16 rokov, sa zásahy proti novinárom a politickým aktivistom zhoršili.