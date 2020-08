Seehofer presadzuje v azylovej politike naďalej európske riešenie

Minister zdôraznil potrebu úzkej spolupráce s krajinami pôvodu migrantov.

30. aug 2020 o 6:18 TASR

BERLÍN. Päť rokov po začiatku utečeneckej krízy žiada nemecký minister vnútra Horst Seehofer riadené a obmedzené prisťahovalectvo do svojej krajiny a spolieha sa pritom úzku spoluprácu s krajinami Európskej únie.

"Ak je to možné, musíme už na vonkajšej hranici EÚ rozhodnúť, kto zjavne nepotrebuje ochranu a musí byť priamo vrátený späť," napísal Seehofer v príspevku pre nedeľňajšie noviny Bild am Sonntag. Nemecko chce podľa neho využiť svoje predsedníctvo v Rade EÚ na to, aby sa "nastavil smer pre európske riešenie", informovala agentúra DPA.

Článok pokračuje pod video reklamou

Minister súčasne zdôraznil potrebu úzkej spolupráce s krajinami pôvodu migrantov. "Tamojšie životné podmienky sa musia zlepšiť, aby ľudia mohli nájsť perspektívu vo svojej vlasti," uviedol. Európa okrem toho potrebuje možnosti legálneho prisťahovalectva. "Tí, ktorí chcú pracovať a môžu preukázať pracovné miesto, musia mať možnosť prísť zákonne bez zneužívania azylového práva," napísal politik bavorskej Kresťansko-sociálnej únie (CSU).

Počas tzv. utečeneckej krízy Nemecko v rokoch 2015 a 2016 prijalo viac než 1,1 milióna žiadateľov o azyl. Táto téma rozdeľuje spoločnosť dodnes, konštatuje DPA. Seehofer sa opakovane vyslovil za európsku azylovú politiku a primerané rozdelenie utečencov medzi štáty EÚ. Takýto zámer však viazne, pretože niektoré štáty, do ktorých azylanti sotva prichádzajú, sa roky bránia novému mechanizmu rozdelenia, dopĺňa agentúra.