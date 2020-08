Trump vzdal hold odstupujúcemu japonskému premiérovi Abemu

Abe odstúpil pre zhoršujúci sa zdravotný stav.

29. aug 2020 o 6:53 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump vzdal hold japonskému premiérovi Šinzóovi Abemu, ktorý v piatok oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Informovala o tom agentúra AFP.

"Rád by som vyslovil svoje najvyššie uznanie japonskému predsedovi vlády Šinzóovi Abemu, ktorý je mojím veľmi dobrým priateľom," povedal Trump na palube prezidentského špeciálu Air Force One počas návratu z predvolebného zhromaždenia v štáte New Hampshire.

"Mali sme vynikajúce vzťahy," dodal Trump s tým, že ho Abeho odchod z postu premiéra veľmi mrzí.

Abe (65) v piatok oznámil, že odstupuje z funkcie japonského premiéra. Toto rozhodnutie vysvetlil svojím zhoršujúcim sa zdravotným stavom.

Zatiaľ nie je jasné, kto by mohol Abeho v úrade nahradiť. Možnými kandidátmi sú minister financií Taró Asó a hlavný tajomník japonskej vlády Jošihide Suga.