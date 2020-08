Holandská vláda zatvorí pre koronavírus všetky norkové farmy

Infikované norky našli od vypuknutia pandémie na 42 farmách.

28. aug 2020 o 19:02 SITA

HAAG. Holandská vláda chce do budúceho roka zatvoriť všetky norkové farmy v krajine v dôsledku narastajúceho počtu infekcií novým koronavírusom v týchto zariadeniach.

V piatok o tom informovali ministerstvá poľnohospodárstva a zdravotníctva. Vláda vyčlenila 150 miliónov eur na vyplatenie farmárov.

Norky infikované vírusom našli od vypuknutia pandémie na 42 farmách v Holandsku a vláda tento rok uviedla, že je "pravdepodobné", že sa dvaja zamestnanci nakazili od zvierat. Prípadom sa začali zaoberať aj výskumníci.

Všetky norky, približne milión jedincov, na nakazených farmách zabili a zaviedli striktné hygienické nariadenia s cieľom zastaviť šírenie vírusu. "Je znepokojujúce, že aj napriek prísnym pravidlám nebolo možné získať kontrolu nad šírením vírusu v tomto sektore," vyjadril sa minister zdravotníctva Hugo de Jonge.



Norkové farmy chceli zakázať v krajine do roku 2024, no najnovšie sa o to pokúsia do jari 2021, čo uvítali aj ochranári zvierat.



Holandsko je štvrtý najväčší producent cennej kožušiny na svete, a to po Dánsku, Číne a Poľsku. Infikované norky našli už aj na farmách v Španielsku a v americkom Utahu.