Atény začali letecké cvičenie, Únia vyzvala Turecko na zastavenie vrtov

Turecko aj Grécko vo východnom Stredomorí vykonali už niekoľko vojenských cvičení.

28. aug 2020 o 17:41 SITA

ATÉNY. Uprostred obdobia napätých vzťahov s Tureckom začalo Grécko so Spojenými arabskými emirátmi vo východnom Stredomorí spoločné cvičenie leteckých síl.

Atény a Ankara sa v spomenutej oblasti sporia o práva na ťažbu nerastného bohatstva, keďže sa nevedia zhodnúť na priemyselnej a hospodárskej hranici.

Cvičné lety sa začali v piatok, deň po tom, ako SAE dokončili presun deviatich stíhačiek F-16 a štyroch dopravných lietadiel na grécku leteckú základňu na ostrove Kréta.

Počas eskalujúceho sporu medzi Gréckom a Tureckom uskutočnili oba štáty v ostatných týždňoch vo východnom Stredomorí už niekoľko vojenských cvičení.

Turecko obviňuje Grécko, že sa snaží ukoristiť výhodnejšie postavenie v prípade nálezísk na jeho úkor.

Ankara tvrdí, že hranica by sa mala nachádzať medzi gréckou a tureckou pevninou a nemali by sa brať do úvahy grécke ostrovy. Grécko má tisíce ostrovov a ostrovčekov, z ktorých je obývaných približne dvesto.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan poznamenal, že grécky ostrov, pri ktorom sa Gréci oháňajú kontinentálnym šelfom, sa nachádza iba dva kilometre od tureckého pobrežia a až 580 kilometrov od gréckej pevniny. Atény namietajú, že požiadavka Turkov je porušením medzinárodného práva.

V snahe zmierniť napäté vzťahy pricestoval tento týždeň do oblasti aj šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas. Obe strany vyzval na dialóg a upozornil, že "akákoľvek iskra môže viesť ku katastrofe". Maasova návšteva predchádzala stretnutiu ministrov zahraničných vecí EÚ v Berlíne, kde sa v piatok diskutovalo o Turecku. Maas v predstihu avizoval, že "slovo Grécka bude mať osobitnú dôležitosť".

EÚ na stretnutí vyzvala Turecko, aby okamžite zastavilo vŕtacie práce v sporných vodách Stredozemného mora a nariadila svojim členom, aby zostavili tzv. čiernu listinu tureckých predstaviteľov zapojených do výskumnej činnosti v oblasti.

Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell uviedol, že v prípade Turecka by mohli pristúpiť k predĺženiu doterajších sankcií, medzi ktoré patria zmrazenie majetku a zákaz cestovania do EÚ. Ak Turecko nesplní požiadavku EÚ, na samite v Bruseli v dňoch 24. - 25. septembra môže únia pristúpiť k uvaleniu ďalších sankcií.