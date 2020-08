Medzi Izraelom a emirátmi poletí prvý komerčný let

V lietadle bude aj poradca a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner.

28. aug 2020 o 14:44 SITA

DUBAJ. V pondelok vypravia oficiálne prvý komerčný let medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi.

Tento okamih nadväzuje na nedávno spečatenú diplomatickú dohodu o normalizácii vzťahov sprostredkovanú Spojenými štátmi americkými.

Ďalšími predstaviteľmi USA na palube budú poradca pre národnú bezpečnosť Robert O'Brien, vyslanec pre Blízky východ Avi Berkowitz a vyslanec pre Irán Brian Hook.

Izraelčanov bude zastupovať poradca premiéra Benjamina Netanjahua pre národnú bezpečnosť Meir Ben-Shabbat. Niekoľko členov vyšlú aj viaceré izraelské ministerstvá.

Let z medzinárodného Letiska Bena Guriona v Tel Avive do metropoly SAE Abú Zabí bude mať symbolické číslo LY971, keďže +971 predstavuje smerové telefónne číslo pre SAE. Spiatočný let bude obsahovať pre zmenu číslo izraelskej predvoľby - LY972.

Izrael a SAE sa dohodli na normalizácii vzťahov 13. augusta, súčasťou paktu je zastavenie plánov Izraela anektovať veľké časti okupovaného Západného brehu Jordánu. O niekoľko dní neskôr spustili telefonické spojenie medzi týmito štátmi.

Diplomatická dohoda medzi SAE a Izraelom znamená obrovské víťazstvo pre spomenutého Trumpa, ktorý sa vo voľbách 3. novembra bude uchádzať o znovuzvolenie do prezidentskej funkcie. SAE ako väčšina arabského sveta dlho odmietali diplomatické styky so židovským štátom, odkedy Izrael počas Šesťdňovej vojny v roku 1967 začal okupovať Západný breh Jordánu a Pásmo Gazy. Arabská podpora Palestínčanov však v ostatných rokoch začala slabnúť. Z veľkej časti to bolo taktiež pre spoločné nepriateľstvo arabských krajín a Izraela proti Iránu.