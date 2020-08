Putin chystá policajné zálohy. Cichanovská vie, že voči Kremľu sa vymedziť nemôže

Putin uznal, že Bielorusko má problémy.

28. aug 2020 o 19:08 Nina Sobotovičová

MINSK, BRATISLAVA. Alexander Grigorievič ma požiadal, aby som vytvoril záložnú policajnú jednotku. A ja som to urobil.

Týmito slovami ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok večer oznámil, že na žiadosť svojho bieloruského kolegu Alexandra Lukašenka vytvoril policajné zálohy. Novovzniknutá ruská jednotka by mala v susednej krajine zakročiť, ak sa protesty naprieč Bieloruskom „vymknú spod kontroly“.

„Taká situácia zatiaľ nenastala,“ poznamenal Putin pre televíziu Rossija 1.

Zároveň uznal, že Bielorusko má problémy. „Ak by ich nemalo, ľudia by nevyšli do ulíc.“

Opozičná koordinačná rada, ktorú vytvorila Lukašenkova súperka z prezidentských volieb Sviatlana Cichanovská, označila vznik záložnej silovej zložky za porušenie medzinárodného práva.

Poľská vláda vyzvala Rusko, aby od plánu intervencie v Bielorusku „pod falošnou zámienkou“ upustilo. Poľsko susedí s Bieloruskom, je členom NATO a s Ruskom má dlhodobo naštrbené vzťahy.

„Stále platí, že Moskva je v otázke, či a ako zasiahnuť v Bielorusku, opatrnejšia ako pred šiestimi rokmi na Ukrajine,“ hovorí pre SME odborníčka na východnú Európu Tereza Soušková z Výskumného centra AMO.

„Nielen Kremeľ volí miernejšiu rétoriku, robí to aj Cichanovská. Vie, že vymedzovať sa proti Moskve nemá zmysel.“

Pred protestom zadržali zahraničných novinárov

Polícia vo štvrtok v Minsku opäť zatýkala demonštrantov, ktorí odmietajú Alexandra Lukašenka v prezidentskom úrade. V hlavnom meste Bieloruska vyšli do ulíc tisícky ľudí, ktorých z námestia vytláčali policajní ťažkoodenci.

Protestujúci na ozbrojené zložky pokrikovali, že by sa mali hanbiť a že demonštrácie budú pokračovať každý deň.