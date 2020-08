Biden v rámci kampane osobne navštívi štáty, ktoré môžu rozhodnúť

Kandidát na prezidenta sa pre pandémiu doteraz zdržiaval prevažne doma.

28. aug 2020 o 8:06 TASR

WASHINGTON. Demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden vo štvrtok vyhlásil, že čoskoro rozbehne predvolebnú kampaň osobne v štátoch, ktoré môžu rozhodnúť o výsledku volieb.

Informovala o tom agentúra AFP s tým, že ide o zmenu, keďže doteraz sa Biden pre pandémiu nového koronavírusu zdržiaval prevažne doma.

"Chystám sa ísť do Wisconsinu, do Minnesoty, stráviť čas v Pennsylvánii, v Arizone, ale spravíme to spôsobom, ktorý bude úplne v súlade so zodpovednosťou," povedal novinárom 77-ročný Biden.

Sám seba pritom opísal ako "kontaktného politika", ktorý má rád osobnú interakciu.

Prvá z týchto návštev v štátoch, kde Biden podľa prieskumov verejnej mienky tesne vedie nad úradujúcim prezidentom Trumpom, sa uskutoční "po Dni práce", ktorý tento rok pripadá na 7. septembra.

Bývalý americký viceprezident Joe Biden minulý štvrtok oficiálne prijal nomináciu Demokratickej strany na prezidenta Spojených štátov.

V súboji o Biely dom sa 3. novembra stretne Biden so súčasným republikánskym prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa bude uchádzať o znovuzvolenie.