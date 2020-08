OSN vyzvalo na vyšetrenie prípadu postrelenia Jacoba Blakea

Blake je podľa informácií jeho rodiny ochrnutý od pása nadol.

28. aug 2020 o 7:08 TASR

NEW YORK. Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok vyzval na dôkladné vyšetrenie prípadu, ktorý sa odohral v nedeľu v meste Kenosha v americkom štáte Wisconsin, keď policajt viackrát postrelil do chrbta 29-ročného Afroameričana Jacoba Blakea.

Informovala o tom agentúra DPA.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Rasizmus je niečo, proti čomu sa musí bojovať v každej spoločnosti - či už v Spojených štátoch alebo v ktorejkoľvek inej krajine na svete. Je to problém, aj v organizáciách, a to aj vrátane našej vlastnej (OSN)," vyhlásil pred novinármi v New Yorku Guterresov hovorca.

Súvisiaci článok Toto nie sme my, odkazuje rodina postreleného Blakea. V Kenoshi už zomierajú ľudia Čítajte

Dodal, že dôležité je aj to, aby ľudia smeli pokojne protestovať, keďže je to ich právo. Víkendové udalosti znova rozpútali masové protesty proti policajnému násiliu a rasizmu, ktoré v USA vypukli v máji po smrti Georgea Floyda, ktorú brutálnym zásahom zapríčinil belošský policajt v meste Minneapolis.

Otec troch detí Jacob Blake je hospitalizovaný v nemocnici a podľa informácií jeho rodiny je ochrnutý od pása nadol. Podľa svedectva jeho otca je Blake pripútaný k nemocničnej posteli putami.

"Nemôže ísť nikam. Prečo je pripútaný k posteli?" citoval Blakeovho otca denník Chicago Sun-Times. Blake utrpel zranenia miechy a jeho rodina sa obáva, že už nikdy nebude môcť chodiť.

Prípad vyšetruje štátna prokuratúra vo Wisconsine.