Smrť Galiziovej si podľa Fenecha želal šéf expremiérovej kancelárie

Podnikateľ Yorgen Fenech bol zadržaný vlani v novembri a obvinený zo spolupáchateľstva.

27. aug 2020 o 22:17 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

VALLETTA. Podnikateľ Yorgen Fenech, ktorý je v prípade vraždy maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej obvinený zo spolupáchateľstva, polícii povedal, že jej smrť si želal Keith Schembri, šéf kancelárie maltského expremiéra Josepha Muscata. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.

Kurt Zahra, jeden z policajtov, ktorí Fenecha vypočúvali, vo štvrtok na súde povedal, že Schembri si želal, aby Caruanovú Galiziovú zabili. "Pokračuj, pokračuj, pokračuj," reagoval údajne Schembri v roku 2016 na diskusiu, ktorá sa týkala plánu na novinárkino zavraždenie.

Schembri mal takisto sprostredkovateľovi novinárkinej vraždy Melvinovi Theumovi zaplatiť za vraždu sumu 85.000 eur. Theuma dostal v tomto prípade prezidentskú milosť za to, že všetky informácie o vražde zverejnil.

Fenech bol zadržaný vlani v novembri a obvinený zo spolupáchateľstva. Obvinenia však odmieta. Momentálne je vo väzbe, zatiaľ čo na súde prebieha predkladanie dôkazov.

Schembri, ktorý sa s Fenechom priatelil, odstúpil z postu šéfa premiérovej kancelárie po Fenechovom zatknutí. K svedectvu policajta Zahru sa Schembri vo štvrtok bezprostredne nevyjadril. V minulosti poprel, že by mal o vražde akékoľvek informácie.

Fenech podľa Zahru takisto povedal, že Muscat sa neskôr dozvedel o tom, že bol zapletený do novinárkinej vraždy a povedal mu, aby "kontroloval" Theumu.

Muscat, ktorý rezignoval z funkcie predsedu vlády v januári, vo štvrtkovom vyhlásení poprel, že by o vražde vedel vopred, ako aj to, že by sa o nej s Fenechom zhováral.

Podnikateľ Fenech je riaditeľom konzorcia, ktoré v roku 2013 vyhralo tender maltskej vlády na výstavbu plynovej elektrárne. Je aj majiteľom spoločnosti 17 Black, ktorá údajne Schembrimu a vtedajšiemu ministrovi cestovného ruchu Konradovi Mizzimu vyplácala tajné finančné odmeny.