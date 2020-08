Mladič sa na súde bránil, údajne len chránil krajinu pred západnou mafiou

Bývalý veliteľ bosniansko-srbských síl dostal niekoľko minút na svoju obhajobu.

27. aug 2020 o 11:06 SITA

BRATISLAVA. Bývalý veliteľ bosniansko-srbských síl Ratko Mladič dostal na konci stredajšieho pojednávania niekoľko minút na svoju obhajobu.

Využil ich na to, aby vyslovil nízku mienku o sudcoch Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v holandskom Haagu.

Prokurátorku označil za blondínku

Prokurátorku Laurel Baigovú označil za "blondínku", ktorá ho "zasypáva diabolskými rečičkami". Mladič na margo obvinení poznamenal, že iba robil všetko pre to, aby ochránil svoju vlasť.



"Nie som svätý, pani sudkyňa. Som prostý človek. Počas vojny som sa mnohokrát postavil do pozície, aby som svoju krajinu mohol brániť okrem iného proti západnej mafii. Ratko Mladič nezačal túto vojnu ani neplánoval útok na Juhosláviu," vyhlásil Mladič a dodal, že ICTY je "výplodom NATO".

"Môj čas ešte len prichádza. Som nažive a budem žiť. Vaše obvinenie sa zmenilo na obyčajnú žumpu," skonštatoval 77-ročný Mladič.



Prokurátorka Organizácie Spojených národov (OSN) Barbara Goyová v stredu označila Mladiča za "jedného z najhorších vojnových zločincov, ktorí kedy čelili spravodlivosti" pred medzinárodným tribunálom.

Zároveň vyzvala sudcov, aby potvrdili pôvodný rozsudok a doživotný trest za napáchané zverstvá, ktorých sa Mladič dopustil počas bosnianskej vojny v rokoch 1992 - 1995.

Žiada doživotný trest

"Doživotie je jediný možný trest. V tomto prípade sa nehodí nič iné ako maximálny trest," poznamenala Goyová.

Právni zástupcovia Mladiča v utorok vyzvali sudcov ICTY, aby zvrátili verdikt z novembra 2017, v ktorom Mladiča odsúdili za genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny na doživotie.



Mladiča vtedy spomenutý tribunál uznal vinným v desiatich z 11 bodov obžaloby týkajúcej sa najhorších zločinov v Európe od druhej svetovej vojny vrátane obliehania Sarajeva a genocídy v Srebrenici.

Mladičovi advokáti pri najnovšom pokuse argumentovali tým, že vysídlenie bosnianskych moslimov v Srebrenici bola humanitárna misia a nie násilné vysťahovanie civilistov. "

Pri tejto akcii nebolo nič humánne. Naopak, bolo to barbarské," nadviazala ďalšia prokurátorka Laurel Baigová.

Zomrelo približne stotisíc ľudí

Násilný odsun bosnianskych moslimských civilistov a zmasakrovanie vyše ôsmich tisícok mužov a chlapcov zo Srebrenice boli krvavým vyvrcholením vojny, pri ktorej zomrelo približne 100-tisíc ľudí.

Práve Mladič a jeho politický "učiteľ" Radovan Karadžič boli hlavní vinníci týchto zločinov a tribunál v Haagu napokon obom naparil doživotie.

"Mladič bol kľúčom k úspechu tejto operácie. Nielenže bol pri tom, vydával rozkazy a dohliadal na priebeh, zohral tiež rozhodujúcu úlohu v tom, aby medzinárodné spoločenstvo nemohlo zabrániť masakre," dodala Baigová.

Očakáva sa, že rozhodnutie poroty v súvislosti s najnovšími snahami Mladičových advokátov bude trvať niekoľko mesiacov.

Skrýval sa pod inou identitou

Mladiča, ktorého prezývali "mäsiar z Bosny", zatkli v Srbsku v máji 2011 po viac než desiatich rokoch na úteku.

Skrýval sa pod identitou Milorad Komadič. Pri zatýkaní nekládol odpor a dokonca pochválil mužov zákona, ktorým povedal, že našli, koho hľadali.

Mladič bol hlavným veliteľom ozbrojených síl bosnianskych Srbov. Z vojnových zločinov, genocídy a zločinov proti ľudskosti ho obvinili ešte v roku 1996 spolu s ďalšími vodcami a veliteľmi bosnianskych Srbov.

Mladič sa skrýval až do 26. mája 2011, keď ho zadržali a previezli do väznice v Haagu. Súdny proces s ním sa konal od mája 2012 do decembra 2016.