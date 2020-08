Medzinárodnú Bookerovu cenu vyhrala holandská spisovateľka Rijneveldová

Dvadsaťdeväťročná Holanďanka sa stala najmladšou držiteľkou prestížneho literárneho ocenenia.

27. aug 2020 o 9:44 ČTK

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/qlVI6SJMrk4

LONDÝN. Medzinárodnú Bookerovu cenu získala tento rok holandská spisovateľka Marieke Lucas Rijneveldová.

Porota ju ocenila za temný príbeh The Discomfort of Evening, informoval denník The Gurdian.

Dvadsaťdeväťročná Holanďanka sa stala najmladšou držiteľkou prestížneho literárneho ocenenia.

Medzinárodná Bookerova cena sa udeľuje za knihu preloženú do angličtiny a vydanú v Británii či v Írsku. Prvýkrát bola ešte ako Man bookerova cena udelená v roku 2005. Sprevádza ju odmena vo výške 50 000 libier, ktorá sa rovným dielom rozdelí medzi autora a prekladateľa.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rijneveldová, ktorá sa identifikuje ako žena aj muž, porotu presvedčila svojou románovou prvotinou The Discomfort of Evening, ktorá rozpráva príbeh zbožnej rodiny žijúcej v prísne kresťanskej komunite na holandskom vidieku.

Porotcovia zároveň ocenili aj Michele Hutchisonovú, ktorá knihu preložila z holandčiny.

"Som pyšná ako krava so siedmimi vemenami," povedala Rijneveldová v ďakovnej reči. Autorka okrem písania kníh pracuje ďalej tiež na statku. "Práca na statku ma drží pri zemi. Kravy sú moji najlepší priatelia. Rada upratujem stajne," uviedla v rozhovore s The Guardian.

Okrem Rijneveldovej sa do tohtoročného užšieho zoznamu nominovaných prebojovala ešte Iračanka Šokúfe Azarová, Argentínka Gabriela Cabezónová Cámaraová, Mexičanka Fernanda Melchorová a Japonka Joko Ogawaová.

Jediným mužom na takzvanom shortliste bol nemecko-rakúsky spisovateľ Daniel Kehlmann. Celkom tento rok porotcovia vyberali zo 124 kníh preložených z troch desiatok jazykov.

V minulom roku prestížnu cenu získal preklad románu ománskej autorky Džúchy Hársíovej.

Víťaz tohtoročnej Medzinárodnej Bookerovej ceny mal byť známy už 19. mája. Kvôli pandémiu Covidu-19 ale organizátori vyhlásenie nového laureáta prestížneho ocenenia odsunuli.