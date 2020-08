Mladič bol podľa prokurátorky kľúčom k zverstvám v Srebrenici

Právni zástupcovia Mladiča žiadajú zvrátenie verdiktu o doživotí.

26. aug 2020 o 18:25 SITA

HAAG. Prokurátorka Organizácie Spojených národov (OSN) Barbara Goyová v stredu označila bývalého veliteľa bosniansko-srbských síl Ratka Mladiča za "jedného z najhorších vojnových zločincov, ktorí kedy čelili spravodlivosti" pred medzinárodným tribunálom.

Zároveň vyzvala sudcov, aby potvrdili pôvodný rozsudok a doživotný trest za napáchané zverstvá, ktorých sa 77-ročný Mladič dopustil počas bosnianskej vojny v rokoch 1992 - 1995.



"Doživotie je jediný možný trest. V tomto prípade sa nehodí nič iné ako maximálny trest," poznamenala Goyová.

Právni zástupcovia Mladiča v utorok vyzvali sudcov Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v holandskom Haagu, aby zvrátili verdikt z novembra 2017, v ktorom Mladiča odsúdili za genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny na doživotie.

Mladiča vtedy spomenutý tribunál uznal vinným v desiatich z 11 bodov obžaloby týkajúcej sa najhorších zločinov v Európe od druhej svetovej vojny vrátane obliehania Sarajeva a genocídy v Srebrenici.

Mladičovi advokáti pri najnovšom pokuse argumentovali tým, že vysídlenie bosnianskych moslimov v Srebrenici bola humanitárna misia a nie násilné vysťahovanie civilistov. "Pri tejto akcii nebolo nič humánne. Naopak, bolo to barbarské," nadviazala ďalšia prokurátorka Laurel Baigová.



Násilný odsun bosnianskych moslimských civilistov a zmasakrovanie vyše ôsmich tisícok mužov a chlapcov zo Srebrenice boli krvavým vyvrcholením vojny, pri ktorej zomrelo približne 100-tisíc ľudí.

Práve Mladič a jeho politický "učiteľ" Radovan Karadžič boli hlavní vinníci týchto zločinov a tribunál v Haagu napokon obom naparil doživotie.

"Mladič bol kľúčom k úspechu tejto operácie. Nielenže bol pri tom, vydával rozkazy a dohliadal na priebeh, zohral tiež rozhodujúcu úlohu v tom, aby medzinárodné spoločenstvo nemohlo zabrániť masakre," dodala Baigová.

Očakáva sa, že rozhodnutie poroty v súvislosti s najnovšími snahami Mladičových advokátov bude trvať niekoľko mesiacov.



Mladiča zatkli v Srbsku v máji 2011 po viac než desiatich rokoch na úteku. Skrýval sa pod identitou Milorad Komadič. Pri zatýkaní nekládol odpor a dokonca pochválil mužov zákona, ktorým povedal, že našli, koho hľadali. Mladič bol hlavným veliteľom ozbrojených síl bosnianskych Srbov. Z vojnových zločinov, genocídy a zločinov proti ľudskosti ho obvinili ešte v roku 1996 spolu s ďalšími vodcami a veliteľmi bosnianskych Srbov. Mladič sa skrýval až do 26. mája 2011, keď ho zadržali a previezli do väznice v Haagu. Súdny proces s ním sa konal od mája 2012 do decembra 2016.