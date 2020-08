Irán umožní inšpektorom vstup na dve miesta spájané s jadrovým programom

Zástupcovia MAAE sa s Iránom dohodli na dátume inšpekcie, no neprezradili ho.

26. aug 2020 o 18:06 SITA

BERLÍN. Irán umožní Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) vstúpiť na dve miesta, na ktorých údajne skladoval a používal nedeklarovaný jadrový materiál.

Zástupcovia MAAE v stredu potvrdili, že Irán "dobrovoľne povolil prístup na dve miesta určené MAAE", čo im umožní "vyriešiť problémy". V spoločnom vyhlásení s Iránom dodali, že sa dohodli na dátume inšpekcie, no neprezradili ho.



Irán doteraz nechcel dovoliť vstup na miesta, ktoré zrejme pochádzajú zo začiatku 21. storočia. Oznámenie prišlo po tom, ako krajinu navštívil riaditeľ MAAE Rafael Grossi.



MAAE opakovane zistila, že Irán dodržiaval jadrovú dohodu so svetovými mocnosťami z roku 2015, no až do minulého roka, keď začal porušovať limity v súvislosti s jadrovým obohacovaním v reakcii na rozsiahle sankcie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý USA stiahol z dohody.

Irán prestal dodržiavať akékoľvek limity, no inšpektorom MAAE umožnil dohľad nad niektorými jadrovými zariadeniami v krajine.