Neskúšajte našu trpezlivosť, odkazuje Erdogan Grécku

Napätie ohľadom sporu o práva na ťažbu nerastného bohatstva sa stupňuje.

26. aug 2020 o 14:17 SITA

ANKARA. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu varoval Grécko, aby neskúšalo trpezlivosť alebo odvahu jeho krajiny. Týmito slovami ešte viac vystupňoval napätie medzi oboma štátmi, ktoré sa v tomto období sporia o práva na ťažbu nerastného bohatstva vo východnej časti Stredozemného mora.



Erdoganove tvrdé výroky prišli napriek úsiliu šéfa nemeckej diplomacie Heika Maasa, ktorý v utorok pricestoval do oblasti v snahe zmierniť napäté vzťahy medzi Aténami a Ankarou. Maas vyzval obe strany, aby vstúpili do dialógu a upozornil, že "akákoľvek iskra môže viesť ku katastrofe".

Článok pokračuje pod video reklamou

Dodal, že napätie neovplyvňuje vzťah Európskej únie a Turecka, no zdôraznil, že ďalšie stupňovanie napätia môže poškodiť všetky strany, zvlášť tie, ktoré sú do sporu priamo zapojené. Maasova návšteva predchádza stretnutiu ministrov zahraničných vecí EÚ v Berlíne koncom tohto týždňa, kde sa bude diskutovať o Turecku. Maas poznamenal, že "slovo Grécka bude mať osobitnú dôležitosť".



Kľúčovou otázkou v spore medzi Gréckom a Tureckom je to, či by sa ostrovy mali brať do úvahy pri určovaní priemyselnej a hospodárskej hranice. Grécko má tisíce ostrovov a ostrovčekov, z ktorých je obývaných približne dvesto. Turecko obviňuje Grécko, že sa snaží ukoristiť výhodnejšie postavenie v prípade nálezísk na jeho úkor. Ankara tvrdí, že hranica by sa mala nachádzať medzi gréckou a tureckou pevninou a nemali by sa brať do úvahy grécke ostrovy.



Erdogan poznamenal, že grécky ostrov, pri ktorom sa Gréci oháňajú kontinentálnym šelfom, sa nachádza iba dva kilometre od tureckého pobrežia a až 580 kilometrov od gréckej pevniny. Atény namietajú, že požiadavka Turkov je porušením medzinárodného práva.



"Turecko využije svoje práva v Stredomorí, v Egejskom aj Čiernom mori. Nikdy nebudeme robiť kompromisy pri tom, čo nám patrí. Sme odhodlaní urobiť všetko, čo bude potrebné - z politického, hospodárskeho a vojenského hľadiska. Každý musí vidieť, že Turecko nie je krajina, ktorej trpezlivosť, odhodlanie, schopnosti a odvaha sa dá skúšať. Ak povieme, že niečo urobíme, spravíme to so všetkými následkami. Ak nám niekto chce stáť v ceste, je vítaný," skonštatoval Erdogan.