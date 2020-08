Postrelenie černocha dostalo do ulíc demonštrantov aj domobranu. Zomreli dvaja ľudia

Jacob Blake už zrejme nebude chodiť.

26. aug 2020 o 15:17 Matúš Krčmárik

KENOSHA, BRATISLAVA. Porozbíjané výklady, zapálené autá a budovy, boje demonštrantov so samozvanými milíciami, ktoré sa rozhodli chrániť mesto. Dve obete, traja zranení.

Zo stotisícového mesta Kenosha v americkom Wisconsine sa stalo ďalšie centrum boja Afroameričanov proti policajnej brutalite.

"Keď som sa viezla mestom, videla som veľa škôd. Toto nereprezentuje môjho syna ani moju rodinu. Ak by Jacob vedel, čo sa teraz deje, to násilie a ničenie, bol by veľmi nespokojný," povedala v utorok v emotívnom rozhovore s novinármi Julia Jacksonová.

Zázrak, ak by ešte chodil

Spolu s ďalšími členmi rodiny a právnikmi hovorila o stave svojho syna Jacoba Blaka. Ten je po nedeľňajšom policajnom zásahu paralyzovaný od pása nadol, bolo by "zázrakom", ak by ešte mohol chodiť, povedali rodinní právnici.

Proti Blakovi policajti zasahovali v noci, keď zastavil auto a snažil sa upokojiť hádku dvoch ľudí na ulici. Príslušníci sa ho snažili zatknúť, on išiel smerom k svojmu autu a keď sa nahol k dverám, najmenej sedemkrát naňho vystrelili.

Na celý zásah sa z auta prizerali tri Blakove deti. Polícia v Kenoshi nepoužíva pri zásahoch kamery, na verejnosť sa tak dostali až zábery vedľa stojacich ľudí. Tí tvrdili, že u Blaka nevideli žiadnu zbraň, aj keď ho polícia pred streľbou vyzývala, aby odhodil nôž.

Streľba sa stala krátko po májovej smrti Georgea Floyda pri policajnom zásahu v Minneapolise, ktorá vyvolala celoštátne protesty pod heslom Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží). Podobné reakcie vyvolalo aj postrelenie 29-ročného Blaka. Neformálne hnutie Black Lives Matter existuje už od roku 2013.