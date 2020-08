Madurov príbuzný podal odvolanie voči trestu za pašovanie drog

Francisca Floresa a jeho bratranca uznal súd za vinných z pokusu doviezť do USA približne 800 kilogramov kokaínu.

26. aug 2020 o 8:05 TASR

MIAMI. Synovec venezuelskej prvej dámy podal na Najvyššom súde USA odvolanie proti 18-ročnému trestu odňatia slobody za organizáciu pašovania 800 kilogramov kokaínu do USA.

Informovala o tom v stredu agentúra AP.

Francisca Floresa a jeho bratranca Efraína Campa Floresa uznal súd v novembri 2016 za vinných z pokusu doviezť do Spojených štátov približne 800 kilogramov kokaínu.

Americké ministerstvo spravodlivosti vznieslo v marci tohto roka obvinenia voči venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi a ďalším členom jeho vlády z "narkoterorizmu".

Floresovi právnici v utorok tvrdili, že súdna porota bola mylne informovaná, keď jej Sudca povedal, že muži mali vedieť o tom, že kokaín smeroval do USA. To je podľa práva Spojených štátov jedna z podmienok na to, aby páchateľa uznali za vinného.

Floresa a Campa zatkli počas zásahu Úradu pre kontrolu obchodu s drogami (DEA) na Haiti v roku 2015 a okamžite ich previezli do New Yorku, aby čelili súdnemu procesu.

Na Haiti ich nalákal pašerák, ktorého stretli v Hondurase. Ten bol v skutočnosti informátor DEA.