Maas bude rokovať v Grécku a Turecku o spore na ťažbu v Stredomorí

Maasova návšteva predchádza stretnutiu ministrov zahraničných vecí EÚ v Berlíne.

25. aug 2020 o 11:55 SITA

ATÉNY. Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v utorok pricestuje do Grécka a Turecka v snahe zmierniť stupňujúce sa napätie medzi týmito susedmi, ktorí sa sporia o práva na ťažbu nerastného bohatstva v Stredozemnom mori.

Návšteva šéfa nemeckého rezortu diplomacie prichádza v čase, keď Grécko začína vojenské cvičenie v okolí ostrova Kastelorizo blízko oblasti, kde Turecko vyslalo výskumné plavidlo Oruc Reis spolu s vojnovými loďami, aby na morskom dne preskúmali ložiská ropy a zemného plynu.

Maas varoval pred stupňovaním napätia

"Turecko a Grécko sú naši spojenci v NATO. Riešenie sporných otázok týkajúcich sa ložísk plynu vo východnom Stredomorí možno nájsť iba na základe medzinárodného práva a počas úprimného dialógu," uviedol Maas pred začiatkom návštevy.

Dodal, že napätie neovplyvňuje vzťah Európskej únie a Turecka, no zdôraznil, že ďalšie stupňovanie napätia môže poškodiť všetky strany, zvlášť tie, ktoré sú do sporu priamo zapojené.

Maasova návšteva predchádza stretnutiu ministrov zahraničných vecí EÚ v Berlíne koncom tohto týždňa, kde sa bude diskutovať o Turecku. Maas poznamenal, že "slovo Grécka bude mať osobitnú dôležitosť".

Spor o priemyselnú hranicu

Kľúčovou otázkou v spore medzi Gréckom a Tureckom je to, či by sa ostrovy mali brať do úvahy pri určovaní priemyselnej a hospodárskej hranice. Grécko má tisíce ostrovov a ostrovčekov, z ktorých je obývaných približne dvesto.

Turecko obviňuje Grécko, že sa snaží ukoristiť výhodnejšie postavenie v prípade nálezísk na jeho úkor.

Ankara tvrdí, že hranica by sa mala nachádzať medzi gréckou a tureckou pevninou a nemali by sa brať do úvahy grécke ostrovy.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan poznamenal, že grécky ostrov, pri ktorom sa Gréci oháňajú kontinentálnym šelfom, sa nachádza iba dva kilometre od tureckého pobrežia a až 580 kilometrov od gréckej pevniny. Atény namietajú, že požiadavka Turkov je porušením medzinárodného práva.