Ruskej vakcíne odborníci neveria, očkuje aj Čína, Trump vidí sprisahanie

Preteky o vakcínu pokračujú.

24. aug 2020 o 15:05 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. S veľkou pompou začiatkom mesiaca ruský prezident Vladimir Putin oznamoval, že jeho krajina má pripravenú vakcínu, ktorá pomôže zastaviť pandémiu Covid-19.

Neskôr Moskva oznamovala, že sa na jej predaji dohodla už s dvadsiatimi krajinami sveta.

Namiesto celosvetového uznania sa ruskí vedci od svetových odborníkov dočkali skôr pochybností, lebo očkovacia látka neprešla dostatočným testovaním, ktoré má odhaliť prípadné nežiaduce následky. Putinovo uistenie, že vakcínu si dala pichnúť aj jedna z jeho dcér, im nestačilo.

Mohli by sme začať aj hneď

„Ak by sme chceli riskovať, že ublížime mnohým ľuďom alebo im dáme niečo, čo neúčinkuje, mohli by sme s tým začať aj tento týždeň,“ povedal podľa New York Times Anthony Fauci, ktorý vedie boj proti pandémii v Spojených štátoch.

Ruskí vedci to označujú len za závisť, že im sa podaril posun skôr, no prieskum agentúry Ria Novosti na viac ako troch tisíckach ruských lekárov ukázal, že aj spomedzi nich sa chce nepreverenou vakcínou nazvanou Sputnik V zaočkovať len 24 percent.

Bolo to predčasné rozhodnutie, ktorého účelom je snaha o posilnenie prestíže a oživenie ekonomiky, tvrdí podľa New York Times Anastasia Vsilievová z odborárskej organizácie Aliancia lekárov, ktorá je napojená na ruské opozičné skupiny. „Lekári nie sú hlúpi. Vedia, čo môže spôsobiť neotestovaná medicína.“

Vakcíny spravidla prechádzajú troma fázami testovania pred tým, ako ich úrady povolia. V prvých dvoch fázach sa testujú na menšej vzorke ľudí a zisťuje sa, či podporujú imunitu, alebo, naopak, ju zmenšujú.