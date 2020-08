Koronavírus vo svete: Francúzi nad 40 rokov sa nakazia častejšie než starší ako 65 rokov

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie koronavírusu. Ako sa vyvíja situácia v Česku, Brazílii a ďalších krajinách?

23. aug 2020 o 6:45 (aktualizované 23. aug 2020 o 9:32)

https://flo.uri.sh/story/230110/embed

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

Správu priebežne aktualizujeme.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/NMre6IAAAiU

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 23 382 074

Počet vyliečených: 15 908 524

Počet úmrtí: 808 697 Zdroj: worldometers

Článok pokračuje pod video reklamou

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: 21 790

Počet vyliečených: 16 087

Počet úmrtí: 411

PRAHA. Nárast ľudí nakazených koronavírusom v Českej republike po piatkovom rekorde výrazne poklesol. Najviac infikovaných je naďalej v hlavnom meste Praha a v Moravskosliezskom kraji, informovala v nedeľu webová stránka televíznej stanice Nova.

Za sobotu pribudlo dovedna 239 prípadov nákazy koronavírusom. Čísla zverejnilo české ministerstvo zdravotníctva. Počet obetí sa nezvýšil, nemocnice však prijali ďalších osem pacientov s chorobou COVID-19; celkove ich tam leží 116, z toho 22 v ťažkom stave. Aktívnych prípadov je 5285.

Kliknite sem, ak sa vám graf nezobrazuje.

Z údajov ministerstva vnútra však vyplýva, že stále pokračuje klesajúci trend podielu hospitalizovaných pacientov na celkovom počte aktívnych prípadov, približuje TV Nova.

Zatiaľ čo na jar bolo hospitalizovaných 8-12 percent, teraz je to 2,29 percenta. Za posledné dva mesiace tento podiel nikdy neprekročil 3,76 percenta.

Absolútne najvyšší počet nakazených evidujú Praha a Moravskosliezsky kraj; v Sliezsku je na tom najhoršie Karviná s 2230 prípadmi.

Pri prepočte na stotisíc obyvateľov je najviac infikovaných v okrese Kolín na východe Stredočeského kraja, a to 42,88. Ďalej v okrese Uherské Hradiště v Zlínskom kraji so 40,08 nakazenými a v okrese Plzeň-sever so 40,01 infikovanými, sumarizuje televízia Nova.

Koronavírus vo Francúzsku Celkový počet potvrdených prípadov: 275 562

Počet vyliečených: 84 950

Počet úmrtí: 30 517

Nový druh koronavírusu sa podľa francúzskeho ministra zdravotníctva Oliviera Vérana objavuje medzi Francúzmi vo veku do 40 rokov až štyrikrát častejšie, než medzi krajanmi vo veku nad 65 rokov. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters.

Véran však zároveň varoval, že riziko infikovania je na vzostupe aj medzi staršími a zraniteľnejšími občanmi.

"Sme v riskantnej situácii," uviedol Véran v rozhovore pre francúzsky denník Le Journal du Dimanche (JDD) zverejnenom v nedeľu. Dodal tiež, že súčasný nárast infikovaných nebol iba dôsledkom vyššieho počtu vykonaných testov.

Véran rovnako ako francúzsky prezident Emmanuel Macron vylúčil v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu potrebu ďalšieho prísneho celoštátneho obmedzenia pohybu obyvateľstva - tzv. lockdownu. Prijať by sa však podľa neho mohli opatrenia na lokálnej úrovni, keďže počet infikovaných rastie nielen vo Francúzsku, ale aj v zahraničí. "Nové opatrenia zavedieme už čoskoro," uviedol Véran bez ďalších podrobností.

Francúzske úrady zaznamenali v sobotu 3 602 nových prípadov nákazy ochorenia COVID-19. Podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa sa v krajine doteraz nakazilo 275 562 ľudí a 30 517 tomuto ochoreniu podľahlo.

Koronavírus v Amerike

Koronavírus v Mexiku Celkový počet potvrdených prípadov: 556 216

Počet vyliečených: 380 492

Počet úmrtí: 60 254

V Mexiku pribudlo v sobotu za predchádzajúcich 24 hodín 644 úmrtí na nový typ koronavírusu, čím sa ich celkový počet zvýšil na 60.254. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na mexické ministerstvo zdravotníctva.

Úrady tiež hlásia 6.482 nových prípadov nákazy ochorenia COVID-19. Od začiatku pandémie tak krajina hlási 556.216 infikovaných, píše spravodajská televízia CNN.

Mexiko je krajinou s tretím najvyšším počtom úmrtí na koronavírus na svete. Viac ľudí mu podľahlo už len v USA a Brazílii.

Podľa miestnych predstaviteľov je skutočný počet nakazených pravdepodobne omnoho vyšší než počet potvrdených prípadov.

Koronavírus v Brazílii Celkový počet potvrdených prípadov: 3 582 698

Počet vyliečených: 2 709 638

Počet úmrtí: 114 277

V Brazílii zaznamenali v sobotu za predchádzajúcich 24 hodín 50 032 prípadov nákazy novým koronavírusom, čím ich celkový počet dosiahol 3 582 362. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie brazílskeho ministerstva zdravotníctva.

Za posledných 24 hodín zomrelo 892 ľudí, ktorí mali pozitívny test na ochorenie COVID-19, čím sa ich počet zvýšil na 114 250.

Brazília, kde prvý prípad nákazy koronavírusom potvrdili 26. februára, je po Spojených štátoch z hľadiska počtu infikovaných aj úmrtí druhou najviac postihnutou krajinou na svete. Jej krajne pravicový prezident Jair Bolsonaro si zo zahraničia vyslúžil ostrú kritiku za to, ako sa rozhodol k epidémii pristupovať. Pandémiu tiež 65-ročný prezident od jej vypuknutia bagatelizuje. Opakovane napríklad kritizoval prístup guvernérov jednotlivých brazílskych štátov, zavádzajúcich epidemiologické obmedzenia.

Koronavírus v Ázii

Koronavírus v Indii Celkový počet potvrdených prípadov: 3 044 940

Počet vyliečených: 2 280 566

Počet úmrtí: 56 846

Trojmiliónovú hranicu prekonal v nedeľu v Indii počet ľudí infikovaných novým druhom koronavírusu.

Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na oficiálne údaje tamojšieho federálneho ministerstva zdravotníctva.

India, juhoázijská krajina s 1,3 miliardy obyvateľov, drží už takmer tri týždne svetový rekord v náraste nových prípadov nákazy zaznamenávaných v priebehu 24 hodín.

Po Spojených štátoch a Brazílii má India aktuálne tretí najvyšší počet infekcií na svete.

Na chorobu COVID-19, ktorú uvedený koronavírus (SARS-CoV-2) spôsobuje, zomrelo najnovšie 912 ľudí. Celkový počet obetí tohto ochorenia sa tak v Indii vyšplhal na číslo 56.706, spresňuje ministerstvo na svojej webovej stránke.

Nákazou sú najviac postihnuté štáty Maháraštra, Tamilnádu a Ándhrapradéš.

Na západe krajiny ležiaci zväzový štát Maháraštra, ktorého hlavným mestom je finančné centrum Indie Bombaj, je koronavírusovou nákazou najpostihnutejšou časťou indického subkontinentu.

Momentálne registrujú v Maháraštre dovedna 671.942 prípadov tejto infekcie, na ktorú tam zomrelo už 21.995 ľudí, sumarizuje DPA.

Koronavírus v Južnej Kórei Celkový počet potvrdených prípadov: 17 399

Počet vyliečených: 14 200

Počet úmrtí: 309

uhokórejské úrady zaznamenali v nedeľu 397 prípadov ochorenia COVID-19, čo je najväčší denný prírastok od 7. marca. S odvolaním sa na údaje tamojšieho ministerstva zdravotníctva o tom informovala agentúra DPA.

Celkový počet infikovaných tak od začiatku pandémie dosiahol 17.399. V krajine za posledných desať dní prudko stúpol počet infikovaných. Za toto obdobie ich pribudlo viac ako 2600. Novému koronavírusu tam doteraz podľahlo 309 ľudí.

Od 6. mája, keď došlo k uvoľneniu opatrení týkajúcich sa fyzického odstupu osôb, evidovala Južná Kórea iba ojedinelý výskyt nových ohnísk nákazy.

V sobotu po prvý raz od januára, keď v krajine detegovali prvého infikovaného jedinca, hlásilo prípady nákazy novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2 všetkých 17 regiónov, v ktorých rezort zdravotníctva zbiera údaje v súvislosti so šírením epidémie.

Juhokórejský premiér Čong Se-gjun uviedol, že v širšej oblasti hlavného mesta Soul, kde zaznamenali 138 nových prípadov nákazy, zvažuje vláda vynucovanie prísnejších opatrení týkajúcich sa dodržiavania vzájomného odstupu.

Po tom, ako došlo k alarmujúcemu nárastu prípadov koronavírusovej infekcie, zakázali úrady od uplynulej stredy v metropolitnej oblasti Soulu veľké verejné zhromaždenia, zatvorili kostoly, múzeá i nočné podniky.