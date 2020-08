WHO predpokladá koniec pandémie do necelých dvoch rokov

Šéf organizácie kritizoval korupciu v zdravotníctve.

21. aug 2020 o 19:02 TASR

ŽENEVA. Korupcia okolo zdravotníckeho ochranného vybavenia sa rovná "vražde", pretože pripravuje zdravotníkov liečiacich pacientov s ochorením COVID-19 o ochranu, ktorú nutne potrebujú.

V piatok to vyhlásil šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorého citovala tlačová agentúra AFP. Tedros tiež povedal, že WHO predpokladá koniec pandémie do "necelých dvoch rokov".

"Ak zdravotníci pracujú bez osobného ochranného vybavenia, ohrozujú svoje životy, a to ohrozuje aj životy ľudí, o ktorých sa starajú," povedal Tedros novinárom.

"Je to trestné a je to vražda. A musí to prestať," varoval šéf WHO.