Ruskí lekári povolili prevoz Navaľného do Berlína

Opozičného lídra presunú do nemocnice Charité.

21. aug 2020 o 18:11 (aktualizované 21. aug 2020 o 18:22) TASR

MOSKVA. Ruskí lekári povolili v piatok popoludní prevoz kritika Kremľa Alexeja Navaľného z nemocnice v ruskom meste Omsk, kde je od štvrtka hospitalizovaný z dôvodu možnej otravy, do nemocnice Charité v nemeckom hlavnom meste Berlín.

Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na ruských zdravotníckych predstaviteľov.

Zástupca primára jednotky intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Omsku Anatolij Kaliničenko uviedol, že prevoz Navaľného je už možný, keďže jeho stav sa stabilizoval a bude transportovaný počas piatka.

"Nie sme proti jeho prevozu do inej nemocnice. Nestane sa to okamžite, stane sa to dnes," dodal Kaliničenko, ktorého citovala agentúra TASS.

Nemecko vyslalo v piatok ráno do ruského mesta Omsk záchranárske lietadlo, ktoré malo Navaľného vyzdvihnúť.

Lekári v nemocnici v Omsku prevoz opozičného politika doteraz odmietali s tým, že nie je v možný z dôvodu jeho nestabilného zdravotného stavu.

Nemeckí lekári však po tom, ako ich k Navaľnému pustili a vyšetrili ho, skonštatovali, že jeho prevoz je možný.

"Nemeckí lekári nemajú žiadne pochybnosti," povedal podľa agentúry DPA v súvislosti s prevozom do Nemecka filmový producent Jaka Bizilj z organizácie Cinema for Peace, ktorá lietadlo s lekármi do Ruska vyslala.

Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová na Twitteri napísala, že vďaka vybaveniu lietadla môžu nemeckí lekári Navaľného previezť do Nemecka "okamžite a bezpečne".