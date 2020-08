Navaľného prívrženci sa obrátili na Európsky súd pre ľudské práva

Spojenci ruského opozičného lídra požadujú povolenie na prevoz do Nemecka.

21. aug 2020 o 16:52 TASR

ŠTRASBURG. Prívrženci ruského opozičného lídra a kritika Kremľa Alexeja Navaľného sa v piatok obrátili na Európsky súd pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu so žiadosťou o pomoc s jeho prevozom zo Sibíri do Nemecka.

Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie ESĽP.

Navaľného spojenci súd vyzvali, aby "požiadal ruskú vládu, aby povolila prevoz Navaľného do Nemecka za účelom liečby", uviedol v stanovisku súd s tým, že tento prípad "prešetria v nasledujúcich dňoch".

Navaľnyj (44), ostrý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina, je vo vážnom stave v nemocnici po vypití čaju vo štvrtok ráno, do ktorého bol podľa presvedčenia spojencov tohto opozičného politika primiešaný jed.

Nemecko vyslalo v piatok ráno do ruského mesta Omsk záchranárske lietadlo, ktoré malo Navaľného vyzdvihnúť.

Lekári v nemocnici v Omsku prevoz opozičného politika odmietli, pričom uviedli, že nie je v súčasnosti možný z dôvodu jeho nestabilného zdravotného stavu.

Hlavný lekár v Omsku uviedol, že Navaľnyj v tamojšej nemocnici zostane dovtedy, kým bude jeho stav stabilizovaný. K Navaľnému nemeckých lekárov však nakoniec pustili.

Leonid Volkov, ktorý bol šéfom Navaľného kampane v prezidentských voľbách v roku 2018, na tlačovej konferencii v Berlíne povedal, že náhle rozhodnutie lekárov v Omsku, ktorí zamietli jeho prevoz do Nemecka, podnietila snaha utajiť pred svetom, čo sa tomuto opozičnému politikovi stalo, napísala agentúra Reuters.

Volkov dodal, že ruskí lekári zmenili svoj postoj voči tomu, či je možné Navaľného previezť do Nemecka po tom, ako proces rozhodovania od lekárov prevzali predstavitelia ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).

"Bol to okamih, keď lekársky personál, ľudí v bielych plášťoch, v ich úrade doslova nahradili osoby v šedých uniformách," dodal s tým, že išlo o príslušníkov FSB.