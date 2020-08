Čísla v Chorvátsku stále stúpajú, krajina opäť hlási rekord

Slovinsko zaradilo Chorvátsko na červený zoznam.

21. aug 2020 o 14:32 TASR, Veronika Orviská

Chorvátsko v piatok opäť hlási nový denný rekord v počte prípadov nákazy koronavírusom.

Úrady uviedli, že za posledných 24 hodín pribudlo 265 nových nakazených, čo je o desať viac ako za predchádzajúci deň, pričom tento denný počet rastie do začiatku týždňa.

V balkánskej krajine so 4,19 milióna obyvateľov stúpol počet potvrdených aktívnych prípadov infekcie na 1 841.

Chorvátsko na zoznam rizikových červených krajín rovnako ako Taliansko a Rakúsko zaradilo od polnoci Slovinsko. Znamená to, že všetci ľudia vracajúci sa z Chorvátska do vlasti budú musieť na 14 dní do domácej karantény. Vyhnú sa jej tí, ktorí sa z Chorvátska stihnú vrátiť do polnoci z pondelka na utorok.

Pred cestovaním do dvoch najviac postihnutých oblastí Chorvátska - Šibenicko-kninskej a Splitsko-dalmatínskej župy varovalo aj Nemecko.