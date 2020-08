Šéf Európskej rady odložil vlastnú svadbu pre koronavírus

Michel sa chce vyhnúť nástupu do povinnej karantény pri návrate do Belgicka.

21. aug 2020 o 12:40 TASR

BRUSEL. Predseda Európskej rady Charles Michel odložil svoju svadbu, ktorá sa mala konať tento víkend vo Francúzsku, aby sa vyhol nástupu do povinnej karantény pri návrate do Belgicka. Informoval o tom spravodajský server Politico.eu.

Informáciu, ktorú ako prvý vo štvrtok priniesol belgický denník Le Soir, medzitým potvrdil aj Michelov hovorca Barend Leyts.

Michel a jeho partnerka Amélie Derbaudrenghienová, s ktorou má už dve dcéry, sa mali podľa pôvodného plánu zosobášiť v obci Montmeyan v juhovýchodnom Francúzsku.

Región, v ktorom sa táto obec nachádza, však belgické ministerstvo zahraničných vecí zaradilo do takzvanej "oranžovej zóny", čiže medzi oblasti s vyšším rizikom nákazy novým typom koronavírusu. To by znamenalo, že novomanželia by museli po návrate do Belgicka nastúpiť do povinnej karantény.