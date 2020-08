Najväčšej priehrade v Číne hrozí pretečenie

21. aug 2020 o 11:58 TASR

ŠANGHAJ. V dôsledku rekordných prívalových dažďov stúpa nebezpečne rýchlo hladina vody v najväčšej čínskej priehrade Tri rokliny na rieke Jang-c'-ťiang a v najhoršom prípade by mohlo dôjsť až k jej pretrhnutiu. V piatok o tom informovala agentúra Reuters.

Vo štvrtok natieklo do rezervoára rekordných 75 000 kubických metrov vody, čím sa za jednu noc zvýšila hladina o viac ako dva metre.

Hladina nad úrovňou výstrahy

V piatok dosiahla výška hladiny 165,6 metra, čo je 20 metrov nad oficiálnou úrovňou výstrahy. Priehrada je skonštruovaná na maximálnu úroveň vody 175 metrov.

Orgány vo štvrtok zvýšili vypúšťací objem priehrady na rekordných 48 800 kubických metrov za sekundu, aby tak zabránili jej pretečeniu. Je možné, že prietok budú musieť naďalej zvyšovať.

"Urobia všetko, čo bude v ich silách, aby sa predišlo pretečeniu," povedala pre Reuters profesorka Oregonskej štátnej univerzity Desiree Tullosová, ktorá sa zaoberá výskumom priehrady Tri rokliny.

"Pretečenie priehrady je najhorší možný scenár, pretože by to spôsobilo značné škody... a mohlo by to viesť až k úplnému zrúteniu stavby," upozornila.

Dvojnásobné množstvo zrážok

V povodí rieky Jang-c'-ťiang tento rok napršalo viac než dvojnásobné množstvo zrážok v porovnaní so sezónnym priemerom.

Podľa údajov z minulého týždňa spôsobili povodne v oblasti hospodárske škody vo výške takmer 180 miliárd jüanov (22 miliárd eur) a postihli takmer 63 miliónov ľudí.

V povodí najdlhšej čínskej rieky došlo v dejinách krajiny k viacerým ničivým povodniam. Cieľom projektu Tri rokliny, ktorý slúži aj ako vodná elektráreň, bolo predísť pustošivým záplavám.

Podľa oficiálnych zdrojov zadržala priehrada len tento rok 100 miliárd kubických metrov vody, znížila prietok povodňových vôd o 34 percent a ochránila 18,5 milióna obyvateľov, ktorých by inak museli evakuovať.

Kritici však tvrdia, že priehrada Tri rokliny má iba obmedzenú schopnosť zabrániť povodniam a z dlhodobého hľadiska ich dokonca môže zhoršovať.