Polícia zatkla bývalého Trumpovho poradcu Bannona

Bannon údajne spolu s komplicmi okradol darcov v online zbierke We Build The Wall.

20. aug 2020 o 16:23 (aktualizované 20. aug 2020 o 17:25) TASR

NEW YORK. Bývalého poradcu Bieleho domu Stevea Bannona vo štvrtok zatkli pre obvinenia, že spolu s troma ďalšími ľuďmi okradol darcov online zbierky peňazí s názvom "We Build The Wall", teda Staviame múr. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Obvinenia sa nachádzajú v obžalobe na federálnom súde v newyorskej štvrti Manhattan.

Oklamanie státisícov darcov

Federálna prokuratúra obvinila Bannona a troch ďalších ľudí zo "zorganizovania plánu na oklamanie státisícov darcov" v súvislosti s online zbierkou peňazí, v ktorej sa zhromaždilo vyše 25 miliónov dolárov na vybudovanie múru popri južnej hranici Spojených štátov.

Podľa obžaloby Bannon sľúbil, že 100 percent darovaných peňazí bude využitých na projekt výstavby múru na hranici s Mexikom, ale obžalovaní spoločne využili státisíce dolárov spôsobom, ktorý nie je v súlade so zverejneným zámerom projektu.

Sfalšované faktúry

V obžalobe sa píše, že obvinení okrem iného sfalšovali faktúry, aby zakryli svoje skutočné činy.

V projekte "Staviame múr" išlo pôvodne o 4,8 kilometra dlhý plot v južnom Texase, ktorý postavila a do veľkej miery financovala stavebná spoločnosť Fisher Industries. Tá dostala na výstavbu približne dve miliardy dolárov.

Prezident USA Donald Trump nedávno kritizoval skutočnosť, že časť múru "sa rozpadla".