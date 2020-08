Manželka bojovníkov Islamského štátu čelí v Nemecku obvineniam z terorizmu

Zeynep G. dostala ako svadobný dar útočnú pušku Kalašnikov AK47.

20. aug 2020 o 15:09 TASR

KARLSRUHE. Spolková prokuratúra v Karlsruhe vo štvrtok oznámila, že vzniesla obvinenia voči žene, ktorá sa pridala k teroristickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii. Informovala o tom agentúra DPA.

Nemeckú občianku Zeynep G. obvinili z účasti na aktivitách "zahraničnej teroristickej organizácie", porušovania zákonov o kontrole zbraní a spáchania vojnového zločinu.

Vyzývala ďalšie Nemky

Žena vycestovala do Sýrie koncom septembra alebo začiatkom októbra 2014 a pridala sa tam k extrémistom z IS. V Sýrii sa vydala za bojovníka IS z Čečenska.

V marci 2015 údajne cez aplikáciu WhatsApp vyzývala svoju známu žijúcu v Nemecku, aby sa pridala k džihádu (svätej vojne).

Po smrti svojho prvého manžela sa v októbri alebo v novembri 2015 vydala za ďalšieho bojovníka IS pochádzajúceho z Nemecka a presťahovala sa do Rakky. Koncom roku 2016 sa im narodilo dieťa.

Kalašnikov k narodeninám

V druhej polovici roku 2017 zomrel aj jej druhý manžel. O dva roky neskôr ju zajali príslušníci Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF) a následne žila v utečeneckom tábore v severnej Sýrii.

Začiatkom roku 2020 sa jej podarilo utiecť do Turecka. Odtiaľ ju spolu s ďalšou prívrženkyňou IS z Hamburgu a štyrmi deťmi vyhostili a v máji ju pri návrate do Nemecka, kde teraz čelí súdnemu procesu, zadržali.

Zeynep G. dostala ako svadobný dar útočnú pušku Kalašnikov AK47, no po niekoľkých týždňoch ju musela predať pre nedostatok peňazí.